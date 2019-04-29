Deutsche Welle'nin öncülüğünde kurulan Türkçe YouTube kanalı yayında

DW'nin yanısıra uluslararası kamu yayıncıları BBC ile France 24 (F24) ve Amerika'nın Sesi de (Voice of America - VoA) kanalın içerik sağlayıcıları olacak.





+90, kanalın amacını Türkiye'deki ve ülke dışındaki Türkçe izleyicisine ifade özgürlüğüne dayanan ve farklı görüşleri yansıtan bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamak olarak açıkladı.





Kanalın yayına başlaması nedeniyle İstanbul'da, dört uluslararası yayıncı kuruluşun yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.





Deutsche Welle Genel Müdürü Limbourg: +90 diyaloğa katkı sağlayacak





DW Genel Müdürü Peter Limbourg, +90'ın uluslararası yayın kuruluşları arasında görüşmelerine ve hazırlıklarına 16 ay önce başlanan bir proje olduğunu belirterek, Türkçe izleyicisine ve okuruna dönük yayıncılık hizmetini çeşitlendirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.





Limbourg, Almanya'nın ve Almanların Türkiye'yle çok ilgilendiğini, yayın yapılan ülkelerdeki insanlarla Türkiye'de yaşayan insanlar arasındaki diyaloğu ve taraflar arasındaki anlayışı geliştirmeye olumlu bir katkı sağlamayı umduklarını, dinleyici ve izleyicileriyle iyi bir diyalog içinde olmak istediklerini de kaydetti.





DW yöneticisi, bir soru üzerine, Türkiye'de Türk gazetecilerle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ve onlarla çalışmaktan memnun olduklarını aktarırken, ''Bu ülkede gazetecilik konusunda sorunlar var, basın özgürlüğü tehlike altında. Umarız ki, bizim gazetecilerimiz işlerini özgürce yapabilirler'' dedi.





BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Angus: YouTube gençlere ulaşmak için ideal bir platform





BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Jamie Angus, BBC Türkçe'nin ilk yayınını 1939 yılında radyo üzerinden yapmaya başladığını hatırlatarak, son dönemde ise yayınlarının evrildiğini, radyo ve TV'nin yerini digital yayıncılığın aldığını belirtti.





İşbirliği zeminin izleyicilere daha yaygın ve daha güçlü Türkçe içerik ile ulaşabilmek üzerine kurulduğunu söyleyen Angus, şöyle devam etti:





''YouTube'un gücünün farkındayız. Yeni izleyiciler ve özellikle gençler, habere ulaşmak, dünyada ve ülkelerinde olup bitenleri anlamak ve kavrayışlarını derinleştirmek için Youtube'u kullanıyorlar. İzleyicilerin video izleme alışkanlıklarını dikkate aldığımızda, tek bir ortamda içeriği biraraya getirmenin daha cazip ve zenginleştirici olacağını biliyoruz. Bu nedenle bir YouTube kanalı üzerinde işbirliği yapmanın doğru adım olduğunu düşünüyoruz.''





YouTube'da güncel, son dakika haberlerden çok açıklayıcı analizler ile insan hikayelerinin daha çok ilgi gördüğüne dikkat çeken Angus, BBC Türkçe'nin +90'a katkılarının izleyicilerin video izleme alışkanlıklarına uygun bir içerik olacağını söyledi.





Angus, BBC Türkçe'nin Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmeleri, güçlü ve kapsamlı analizlerle kendi internet sitesi ve sosyal medya platformlarından aktarmaya devam edeceğini vurguladı.





VOA Güney ve Asya Müdür Yardımcısı Eric Phillips, de özellikle gençlere ulaşmak istediklerini, projenin de bunu sağlayacağını düşündüklerini vurguladı ve 'çok kalabalık olduğunu söylediği digital ortamda' önemli, anlamlı içeriğe yer vermek istediklerini belirtti.





F24 İngilizce Yayınlar Müdürü Gallagher Fenwick de, derin görüş ayrılıkları ve kutuplaşmaların yaşandığı bir ortamda +90'nın tarafsız gerçeklere yer veren, fikirleri dayatmak yerine, soruları sorup yanıtlarını sunmasını planladıklarını vurguladı.