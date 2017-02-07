Samanyolu Haber /Dünya / Toronto'daki Türk Okulu'nun iki büyük başarısı /07 Şubat 2017 00:40

Toronto'daki Türk Okulu'nun iki büyük başarısı

Kanada Ontario'da bulunan Türk okulu Nil Academy iki büyük başarıya imza attı. Okul hem ülke genelinde 2900 okulu geride bırakarak birinci oldu, hem de Cambridge Üniversitesi tarafından dünya klasmanında eğitim veren, yenilikçi okullardan biri olarak tanındı.

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Kanada'nın Ontario Eyaleti’ndeki okulların Okuma-Yazma-Matematik seviyelerini ölçmek için EQAO (Education Qualıty and Accountability Office) Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından her yıl Mayıs ayında arasında yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Ontario eyaletinde faaliyet gösteren 2900 devlet ve özel okulunun 3 ve 6.sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda Nile Academy 10.0 tam puanla birinci oldu. Fraser Institute tarafından açıklanan sonuçlara göre 10 okul birinciliği paylaştı.
Nile Academy 3 ve 6. Sınıf öğrencilerinin tamamı Level 4 olarak belirlenen eyalet standardının üstündeki kategoride yer aldı.

Okul yetkililerinin verdiği bilgiye göre başarının sırları şunlar: 
Takım çalışması, EQAO için 1-2, 3-4.sınıfları da kapsayan özel bir müfredat oluşturulması, her ay düzenli olarak yapılan deneme sınavları, aileleri bilgilendirici seminerler düzenlenerek ailelerin de desteğinin alınması.

Nile Academy’nin EQAO da geçen yıl yapmış olduğu çıkış sonrası EQAO CEO’su Bruce Rodrigues Nile Academy’i ziyaret etmiş ve çalışmalar hakkında bilgi alarak taktirlerini ifade etmişti.

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ OKUL OLARAK TANIDI

İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi Öğrenci Birliği Nile Academy’yi dünya klasmanında eğitim veren, yenilikçi okullardan biri olarak tanıdı.

Nile Academy, “İnnovation 800” projesi kapsamında, Cambridge Üniversitesi Öğrenci Birliği bünyesindeki araştırma merkezinin yaptığı değerlendirmede, Kanada’daki bir kaç okulla birlikte, dünyadaki en iyi okulların, eğitimcilerinin, yenilikçilerin, geleceğin liderlerinin daha iyi bir dünya için fikirlerini sunacakları platformda yer alacak.

Cambridge bünyesinde daha sonra kitap haline gelecek olan “İnnovation 800” projesi, dünya genelinde 40.000 eğitim kurumuna ulaştırılacak.



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