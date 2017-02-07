AKP, Mavi Marmara'nın ardından ilk kez İsrail'e bir Bakan gönderdi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında 7-8 Şubat'ta yapacağı resmi temaslar için başkent Tel Aviv'e ulaştı. Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu.







Bakan Avcı'yı, Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'nda, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'le diğer ilgililer karşıladı.





Avcı, resmi ziyaret kapsamında Salı günü yarın İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin'le görüşecek. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.





İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yazılı açıklamasında, İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 2 kişinin yaralandığını ifade etti.





Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı. Saldırılar, arazilerin çevresindeki binalara hasar verdi. Han Yunus'ta da tarım arazilerine hava saldırıları düzenlendi. Bombardımanda bölgedeki Filistinlilere ait binalarda büyük hasar meydana geldi.





Savaş uçaklarının ayrıca Gazze beldesinde Filistinli gruplara ait bir eğitim kampına, topçu birliklerinin ise Şucaiyye Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğine 16 füzeyle saldırı düzenlediği, çiftlikte büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.





Gazze'nin doğu kesiminde tarım arazileriyle kuzey kesiminde bazı boş araziler de bombalandı. Sınırda konuşlanan İsrail topçu birlikleri El Beric beldesinin doğu kesiminde Filistinli gruplara ait 2 askeri gözetleme kulesine saldırdı. Saldırılarda ölen, yaralanan olmadı.





İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı. Adraee, Gazze'den roket atılmasından bölgede kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.





İsrail Ordu Sözcülüğü'nden sabah yapılan açıklamada da, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu" denilmişti. Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu savunulmuştu.





İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.