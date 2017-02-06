Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'şeytan'lı kampanya /06 Şubat 2017 23:33

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

İlahiyatçi Vehbi Dinler Beyaz TV'de yayınlanan programda din üzerinden siyaset yaptı ve 'evet' duası ettirdi.

AKP'den 'şeytan'lı kampanya


AKP'nin kampanyası 'şeytan'la başladı şeytanla sürüyor

AKP'nin referandum kampanyasının startını 'şeytan' lakaplı Rıdvan Dilmen vermiş ve 'Sen de var mısın?' diyerek ünlü isimleri iktidar partisine ve tek adam rejimine destek vermeye çağırmıştı.

Dilmen'in destek çağrısı ters tepti.

Başbakan Binali Yıldırım dahil AKP'liler toplumdan gelen tepkiler üzerine geri adım attılar.

Ancak AKP'nin 'şeytan'lı ve dini değerleri din adamlarını kullanarak referandumda 'evet' arayışı devam ediyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'de yayınlanan bir programda ilahiyatçı Vehbi Dinler dini değerleri siyasete alet ederek 'evet' duası ettirdi.

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AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

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