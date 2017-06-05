Samanyolu Haber /Dünya / Torino'da 'bomba paniği': 1500 yaralı /05 Haziran 2017 01:32

Torino'da 'bomba paniği': 1500 yaralı

İtalya'nın Torino kentinde Juventus'lu taraftarların toplandığı bir meydanda çıkan izdihamda en az 1500 kişi yaralandı.

Torino'da 'bomba paniği': 1500 yaralı



İzdihama havai fişek sesinin yarattığı "bomba" paniğinin neden olduğu açıklandı.

Meydandaki binlerce kişi, Galler'in başkenti Cardiff'te Juventus ve Real Madrid takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için toplanmıştı.

Maçın bitmesine 10 dakika kala yaşanan izdiham sonucu çok sayıda kişi San Carlo Meydanı'nda yer alan bariyerlere sıkıştı.

Hastanede tedavisi devam eden ve durumları ciddi olan 3 kişi arasında 7 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Küçük çocuğun panik sırasında ezildiği bildirdi.

Yerel yetkililer, kalabalık kontrol mekanizmalarını önceden iyi planlamadıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

İzdiham olayı, Juventus taraftarına, Heysel faciası olarak bilinen olayı hatırlattı. 1985 yılında Liverpool ile oynanan Avrupa Kupası final karşılaşması öncesi çıkan arbede sonucu yaşanan izdihamda çoğu İtalyan 39 kişi yaşamını yitirmişti.

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