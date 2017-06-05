Açlık grevindeki Nuriye Gülmen’in sağlık durumu kötüye gidiyor

Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinden mesaj gönderdi. Gülmen'in mesajında, sağlık sorunlarının artış gösterdiğine dikkat çekti.





Açlık grevindeyken 22 Mayıs'ta gözaltına alınan Gülmen'in tutuklanmadan önce kullandığı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:





"Nuriye'nin bugünkü görüşünden: Sırtındaki sızı devam ediyor, kas ağrıları daha şiddetli, oturduğu yerde dahi ayağını basamıyor. Işığa hassasiyeti artmış.





"İnternette ve görsel basında çıkan haberlerin mektuplarda yazılmasını istiyor. Hepinizi çok sevdiğini söylüyor."