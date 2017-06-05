Uluslararası kurumlardan Gürcistan’a çağrı: Mustafa Emre Çabuk’u iadesini reddedin

Türkiye Hükümeti’nin isteğiyle hukuksuz şekilde Tiflis’te tutuklanan Çabuk’un Gürcistan’dan Türkiye’ye iadesi halinde zulüm, işkence ve insanlık dışı muamele ve cezalara maruz bırakalacağının altını çizen sivil toplum kuruluşları, Gürcistan hükümeti ve parlementosuna çağrıda bulundu.





Kuruluşlar, çağrılarında hükümet ve parlamentoya “Türkiye’de siyasi kovuşturmaca, işkence, insanlık dışı muamele veya ceza riski olması nedeniyle Mustafa Emre Çabuk’un Türkiye’ye iadesinin reddedilmesi; Gürcistan hükümeti, Mustafa Emre Çabuk’u, ailesini ve arkadaşlarını benzer sorunlarla yüz yüz bırakmamak ve güvenli ve meşru olarak kalmalarını sağlamak için, gerekli tüm önlem ve tedbirlere başvurmalı ve onlara siyasi sığınma hakkı önermelidir.” diye seslendi.





Başbakan Binali Yıldıırım’ın geçtiğimiz günlerd eGürcistan ziyaretinin ardından, Gürcistan-Alman işadamları tarafından açılan okulların genel müdürü Mustafa Emre Çabuk gözaltına alınmıştı. Mustafa Emre Çabuk’un eşi Tuba Çabuk, hukuksuz uygulamayı twitterdan duyurmuştu.. Tuba Çubuk, polislerin, eşiyle ilgili olarak Gürcistan ile bir problemi olmadığını söylediğini, ancak bu talebin Türkiye’den geldiğini belirttiklerini aktarmıştı.









İŞKENCEYİ AB VE BM RAPORLARI TESCİLLEDİ





İnsan Hakları Eğitim ve Gözlem Merkezi (EMC), Uluslararası Şeffaflık Gürcistan (TI), Hoşgörü ve Farklılık Enstitüsü (TDI), Gürcistan Genç Avukatlar Birliği (GYLA), Gürcistan Demokratik Girişimi (GDI), Tiflis İnsan Hakları Evi (HRHT), Uluslararası Adil Seçimler ve Demokrasi Derneği (ISFED), Medya Geliştirme Vakfı (MDF), Birleşmiş Milletler Gürcistan Birliği (UNAG) isimli kuruluşlar, işkence ve kötü muamalenin AB ve BM raporlarıyla da tescillendiğine dikkat çekti.





Sivil toplum kuruluşlarının çağrı metni şöyle: (İngilizcesi için tıklayın)





SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ MUSTAFA EMRE ÇABUK’UN TÜRKİYE’YE OLASI İADESİNE KARŞI GÜRCİSTAN HÜKÜMETİNE İTİRAZI





Mevcut bildirinin altına imza atan örgütler, Mustafa Emre Çabuk’un Gürcistan Hükümeti tarafından başlatılan Türkiye’ye iadesi sürecinden endişe duyuyor ve Gürcistan Hükümetini Mustafa Çabuk’u muhtemelen siyasi zulüm, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ya da cezaya maruz kalacağı ve adil yargılanmaya erişimi olmayacağı Türkiye Hükümetine teslim etmemeye davet ediyorlar.





Mustafa Çabuk’un Türkiye Hükümetinin talebi üzerine Tiflis’te tutuklanması Türkiye Hükümeti’nin Gürcistan’a resmi ziyareti ile çakıştı. Bu hadisenin öncesinde, Gürcistan Hükümeti, Gürcistan’da kurulan (Özel R. Şahin Koleji, Özel Demirel Koleji ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi) ve Türk makamlarının Fethullah Gülen Hareketi ile ilişkili kuruluşlar olarak gördüğü birkaç eğitim kurumunu aktif olarak kontrol ediyordu; bunun ardından Batum R. Şahin Koleji yasadışı olarak kapatılmıştı. Mustafa Emre Çabuk’un bu bağlamda tutuklanması açıkça siyasi saiklerle yapıldığını ortaya koymuş ve Gürcistan yetkililerinin Türkiye Hükümeti’ne siyasi sadakatinin bir göstergesi olmuştur.





Mustafa Emre Çabuk’un ceza muhakemesi bulgularına göre, TCK Ceza Kanununun 314/2. Maddesinde öngörülen suçu işlemiş olduğu, ki bu da bir terör örgütüne üye olduğu suçlaması anlamına geliyor, iddia edilerek iadesi istendi. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin sağladığı bilgilere göre, Mustafa Emre Çabuk, Fethullah Gülen Hareketi tarafından kurulan FETÖ / PDY örgütüne bağlıdır. “FETÖ / PDY “, 15 Temmuz 2016 olaylarından bu yana bir terörist örgüt olarak değerlendirildi ve Mustafa Emre Çabuk, Türk yetkililerin iddiasına göre Demirel Koleji’nin bir kısmını liderliğin talebi üzerine ABD’de kayıtlı “Metropolitan” Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri adlı şirkete geçirmeye çalışıyordu. Türkiye Hükümeti tarafından Gürcü makamlarına sunulan dokümanlarda esas olarak Fethullah Gülen’in Türkiye’de yaptığı faaliyetler anlatılmakta ve Demirel Koleji ya da ABD’de kayıtlı bir şirketin neden bir terör örgütü olduğu konusunda ve Mustafa Emre Çabuk’un yetkili merci olarak bu kurumda görev yapmasının neden bir terörist örgüt üyeliği olarak görüldüğü hakkında tek bir sebep gösterilmemektedir.





Gürcistan ceza hukukunun 19. ve 20. maddelerinin, uluslararası işbirliği suç maddeleri gereğince, işlenen suçun siyasi bir suç olarak görülmesi ya da siyasetle ilgili askeri bir suç olarak görülmesi durumunda iadeyi yasaklamaktadır. Aynı hukukun 28. maddesine göre bu şartların yerine getirilmesi, iadenin bir suçtan ötürü talep edilmesi Gürcistan topraklarında tamamen veya kısmen ifa edilecektir. Aynı hukukun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca bir kişinin ırk, uyruk, etnik köken, dini görüş ya da siyasi görüş gibi gerekçelerle kovuşturma ve cezalandırma amacıyla iadesine zorlanması yasaktır. Yine aynı maddenin 3 üncü fıkrasına göre, iadenin gerçekleşmesi halinde, bu kişi işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı cezaya veya muameleye maruz kalacaksa iade edilmesi yasaklanmıştır.





Fethullah Gülen hareketine mensup kişilere işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin yapılmasının yanında, adil yargılamanın olmaması, hak ihlalleri, özgürlükten mahrum bırakılıp, yasa dışı bir şekilde mallarına ve mülklerine el konulduğu bir ortamda, Mustafa Emre Çabuk’un Türkiye ye iade edilmesi durumunda siyasi zulüm, işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin kurbanı olacağı aşikardır. Fethullah Gülen hareketinde olan kişilere işkence yapıldığı, Avrupa Komisyonu, BM İşkence Karşıt komitesi, BM İşkenceyle mücadele özel raportörü ve Avrupa Konseyi İnsan hakları Komisyonu tarafından onaylandığı ve kınandığı da dikkat çekicidir. Unutulmamalıdır ki, Avrupa ülkeleri benzer suçlarla itham edilen kişilerin iadesini önlemektedir.





Bu koşullar altında, Mustafa Emre Çabuk’un Türkiye’ye iadesi, insan hakları ve kanun üstünlüğünün temel standartlarını ciddi derece ihlal edip, ülkenin demokratik gelişim sürecini zayıflatacaktır.





Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, uzun yıllardır Gürcistan’da pedagojik ve eğitim faaliyetleri yürüten Mustafa Emre Çabuk’a dayanışma içerisinde olduklarını dile getirmiş olup, aile üyelerinin Gürcistan’daki haklarının korunması için desteklerini sunmuşlardır.





Bu bildiride belirtilen kuruluşlar olarak, imzalarımızı sunup, şunları talep ediyoruz:





Gürcistan Hükümetine:





o Türkiye’de siyasi kovuşturmaca, işkence, insanlık dışı muamele veya ceza riski olması nedeniyle Mustafa Emre Çabuk’un Türkiye’ye iadesinin reddedilmesi;





o Gürcistan hükümeti, Mustafa Emre Çabuk’u, ailesini ve arkadaşlarını benzer sorunlarla yüz yüz bırakmamak ve güvenli ve meşru olarak kalmalarını sağlamak için, gerekli tüm önlem ve tedbirlere başvurmalı ve onlara siyasi sığınma hakkı önermelidir.





Gürcistan Parlementosuna:





o Türkiye vatandaşlarının hukuka aykırı iadesi ve Fethullah Gülen hareketine bağlı Türk okullarına ve kolejlerine olabilecek muhtemel baskılara karşı etkin bir parlemento denetiminin uygulanmasını sağlamak ve konuyla ilgili alınacak önlemlerin alınması.





Belgeyi imzalayan kuruluş ve örgütler, bu davanın tam hukuki değerlendirme belgesini Gürcistan Adalet Bakanlığına, Gürcistan’ın İşgal altındaki Bölgelerinden Yerlerinden edilmiş Kişiler Bakanlığına, Gürcistan Konaklama ve Mülteci kuruluşlarına iade ve sığınma konularına karar verirken bu konularıda göz önüne almaları için gönderecektir.





İnsan Hakları Eğitim ve Gözlem Merkezi (EMC)





Uluslararası Şeffaflık Gürcistan (TI)





Hoşgörü ve Farklılık Enstitüsü (TDI)





Gürcistan Genç Avukatlar Birliği (GYLA)





Gürcistan Demokratik Girişimi (GDI)





Tiflis İnsan Hakları Evi (HRHT)





Uluslararası Adil Seçimler ve Demokrasi Derneği (ISFED)





Medya Geliştirme Vakfı (MDF)





Birleşmiş Milletler Gürcistan Birliği





(UNAG)