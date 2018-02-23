Avustralyalı maden şirketi İpek ailesiyle anlaşma imzaladı

Avustralyalı Walkabout madencilik, Akın İpek ile Kuzey İrlanda’da altın arayacak

Son Güncelleme 22.02.2018 23:43

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Medya kurumları kapatılan, şirketlerine ve mal varlığına el konulan Akın İpek İngiltere’ye yerleşerek Koza Altın’ın yan kuruluşu Koza Ltd. şirketini kurdu.





Altın madenciliği üzerine yatırımlarını devam ettiren İpek, Kuzey İrlanda’nın Slieve Gallion bölgesinde maden arama çalışmaları başlattı. Koza Altın’a atanan kayyımlar, Akın İpek’in İngiltere’de kurduğu Koza Ltd. şirketine de el koymaya ve İpek’in şirketle ilişiğini kesmeye çalışıyor ancak Uluslararası kanunlar buna mani oluyor.





ZENGİN METAL VE ALTIN KAYNAKLARINA SAHİP SLIEVE GALLİON





Walkabout şirketinden yapılan açıklamada zengin metal ve altın kaynaklarına sahip Slieve Gallion yatağında arama lisansının tamamen Koza Ltd. şirketine ait olduğu söylendi.





Avustralyalı şirket ortaklığa en az 500 bin dolar yatırırsa Slieve Gallion maden arama ortaklığının yüzde 50 hissesine sahip olacak.