Samanyolu Haber /Gündem / 'Toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor' /25 Temmuz 2018 13:55

'Toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor'

CHP lideri Kılıçdaroğlu muhaliflerin topladığı imzalarla ilgili soruya cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Meclis’teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. 

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Başkanı daha önce telefonda kutlamıştım seçildikten sonra. Bu kez grup başkanvekili arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik, seçilmesinden ötürü iyi dileklerimizi aktardık. Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından hem parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem de parlamentoda örneğin torba yasalar gibi yasaların görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık.

Bir eski milletvekili bir de hala milletvekili olan iki arkadaşımız var, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem. Onlarla ilgili düşüncelerimizi de ifade ettik. Bir haksızlık olduğunu, yargının haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklama olduğunu ve Enis Berberoğlu’nun parlamentoya gelip görev yapması gerekirken hala içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun sözlerini, iradesini dinlemediğini ve devre dışı bıraktığı gerçeğini Başkan’a aktardık. Umuyoruz ki, önümüzdeki süreç içerisinde taşlar yerine oturur ve yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur" açıklamasını yaptı.

KURULTAY İÇİN TOPLANAN İMZALAR

Parti için muhalefetin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarına ilişkin açıklamayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü Kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.
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