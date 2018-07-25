Akşener'in aday olmayacağını açıklamasından sonra İYİ Parti’den flaş karar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Geri dönmüyorum” açıklaması üzerine partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı.





Az önce toplanan Divan’dan çıkan ilk sonuç şöyle: “Daha önce aldığımız kararda ısrarcıyız. İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener’i aday olarak gösterme kararı almıştır.”





Çıray, “Bu kendi iradesidir. Kendi beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkanın hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede, genel başkan adayı gösterilmesidir. Kendisini ikna edeceğiz, başka adayımız yok” ifadelerini kullandı.