Samanyolu Haber /Gündem / Kanlı Meriç' türküsü /25 Temmuz 2018 13:52

Kanlı Meriç' türküsü

Ozan Doğan'dan 'Kanlı Meriç' türküsü...

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç nehrinde verilen canların acı hikayesini bir de Ozan Doğan'dan dinleyin.
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'Kanlı Meriç' türküsü

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