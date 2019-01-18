Toplama kampı ziyaret ettirilen havuz muhabiri Çin'i savundu: Önyargım yıkıldı, hata yapmışız!

Çin yönetimi, 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamaları 'bertaraf' etmek için 6 ülkeden gazetecileri bölgeye götürdü.





Euronews'te yer alan habere göre bu kapsamda aralarında Türkiye, Mısır, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka'dan muhabirler, Çin devlet medyasının organize ettiği geziye katıldı. Geziye katılan ATV muhabiri sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:





"Yanlış algılarla küresel kapitalist ve emperyalist güçlerin bölgede yaşayan insan üzerinden terör propagandası yapmasını ve bunun İslam dinine ihale edilmesini önce Çin'in devlet kanalı cctv daha sonra 6 ayrı tv kanalında değerlendirdik."





Pekin'in dünyaya 'meslek edindirme kursu', 'aşırılıktan etkilenenleri topluma entegre' ya da 'eğitim kampı' olarak lanse ettiği toplama kamplarından bazılarını gezen gazeteciler, ziyaret sonrası 'ön yargılarının yıkıldığını' dile getirdi.





Türk muhabir: Ön yargılarımız yıkıldı, ne kadar hata yaptığımızı gördük





Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, söz konusu kampları gezen ATV muhabiri Erdal Kuruçay, gördüklerini Çin medyasına değerlendirdi.





Ön yargılarının yıkıldığını ve ne kadar hata yaptıklarını gördüklerini dile getiren Kuruçay, şu ifadeleri kullandı:







"Gittiğimizde o ön yargıların yıkıldığını gördük, çünkü biz Batı medyasını okuyoruz, Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük. Gerçekten suça meyil etmiş, suça bulaşmış iki kesim var orada. Orada bir terapi merkezini gördük. Kusuru insan yapar, sonra farkına varmak da hatadan dönmek de yine insana erdem yapan bir durumdur. Aldıkları eğitimler hem sanatsal faaliyetler hem de eğitim alanındaki birçok şey. Aynı zamanda da katma değere fayda sağlamak."



