Netflix 3 ayda 8.8 milyon yeni abone kazandı

2018’in son çeyreğinde Netflix, abonelerini 8,8 milyon artırarak 139 milyona çıkardı. Şirket bu artışla 4.1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Yeni abone sayısının 1.53 milyonu ABD’den geldi. Netflix’in büyümesi ABD’de yavaşlarken, Hindistan ve Meksika gibi gelişmekte olan uluslararası pazarlarda daha güçlü bir büyüme yaşandı.





The Guardian’ın haberine göre, son çıkan Netflix filmlerinden Bird Box da dört hafta içinde 80 milyon abone tarafından izlendi.





Son çeyrek Netflix için pahalı bir yıl oldu. Çünkü şirket Amazon, Disney, HBO ve Hulu gibi rakiplerin tehdidinden kurtulmak için yeni ve orijinal içerik harcamaları için bir hayli borçlanmıştı.





Netflix yatırımcılarına mektupla, çok yıllı planlarının, şirket gelirlerini daha da arttırırken içeriklerini de önemli ölçüde artırmaya devam etmek olduğunu söyledi.





Ancak, Netflix’in uzun bir süre sonra abonelik fiyatlarına zam yapması, analistler tarafından, fiyat artışının alt gruptaki müşteriler arasında abone büyümesine zarar verebileceği şeklinde yorumlandı. Ayrıca, şirketin yeni abonelik fiyatlandırmasının içerik alımına harcanan milyarların telafisi için ne kadar kullanabileceği de tartışmalara neden oldu.





Netflix ise, “Mevcut abonelere sağlanan hizmet göz önüne alındığında önemli bir kayıp beklemiyoruz, ancak yeni aboneleri çekmek muhtemelen yükselen fiyatlar nedeniyle daha zor olacak.” diyor.





Yeni yılın ilk haftasında açıklanan 76. Altın Küre’den Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón’un yazıp yönettiği Roma ile ödülle dönen Netflix, 2019’a hızlı girmiş, hisseleri bir günde yüzde 6 artmıştı.



