Samanyolu Haber /Ekonomi / Aralık'ta kapanan şirket sayısı %95 arttı /18 Ocak 2019 15:35

Aralık'ta kapanan şirket sayısı %95 arttı

TOBB Aralık’ta kapanan ve yeni açılan şirket istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 95,52 arttı.

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Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 95,52; kapanan kooperatif sayısı yüzde 114,06 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 26,17 arttı. Aralık ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 49,24; kapanan küçük işletme sayısı da yüzde 26,17 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) verilerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,41 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,57 azalırken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 49,24 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,35 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,39 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 15,39 azaldı.

"2017-2018 DÖNEMİNDE ŞİRKETLERİN YÜZDE 7’Sİ KAPANDI"

Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,69, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 4,11 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,4 azaldı. 2018 yılında, 2017 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,3 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 20,6 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 13 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 5,3 arttı. 
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