Samanyolu Haber /Gündem / 'Topkapı sarayı'nın içine Köşk yaptırabilir' /14 Ekim 2017 13:35

'Topkapı sarayı'nın içine Köşk yaptırabilir'

Mimarlar Odası, Erdoğan'ın Topkapı Sarayı'na köşk yaptırabileceğini ileri sürdü.

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Kültür Bakanlığı, Topkapı Sarayı’nın imara açılacağı iddialarını reddetti ancak benzer örneklerin daha önce Ankara’da yaşandığına söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Topkapı Sarayı’nın içine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için köşk yapılabileceğini öne sürdü.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve İller Bankası binasının yıkılma sürecinin de benzer şekilde geliştiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a göre, Topkapı Sarayı’nda da aynı gelişmeler yaşanabilir.

TOPLUMUN TEPKİSİ ÖLÇÜLÜYOR

Candan, “Topkapı Sarayı’nın 1’inci derece arkeolojik SİT alanından 3’üncü dereceye düşürülmek istenmesi tesadüf değil” dedi.

Ankara’da AOÇ arazisine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılmasının da benzer süreçlerden geçtiğini belirten Candan, “Toplumun tepkisini ölçüyorlar. İller Bankası örneğinde yıkılmayacağına dair defalarca açıklamalar yapıldı. İş makineleriyle gece yarısı tescilli kültür varlığını yıktılar” dedi.

‘HAZIRLIĞI KÖŞK YAPIMI OLARAK OKUYABİLİRİZ’

Candan şöyle devam etti: “Daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak bu hazırlığı ‘köşk yapımı’ olarak okuyabiliriz. SİT alanı içerisine köşk eklentisi yapılabilir. Birinci SİT alanından üçüncü dereceye indirmeyi akıllarından geçiriyorlarsa ‘Cumhurbaşkanı’nın kalacağı köşk düşünülüyor’ demektir. AOÇ’deki, Muğla’daki yazlık saray örneğinden de hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı’na köşk yaptırabilir.”
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