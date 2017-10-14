Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahmet Hakan'ın sesini duyunca kanalı değiştiriyorum' /14 Ekim 2017 13:40

'Ahmet Hakan'ın sesini duyunca kanalı değiştiriyorum'

Diyarbakır'da öldürülen baro başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi Ahmet Hakan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Ahmet Hakan´ın CNN Türk´te sunduğu Tarafsız Bölge'de kullandığı sözlerden kısa süre sonra Diyarbakır'da öldürülmüştü.

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a konuşan Türkan Elçi eşinin Tarafsız Bölge'de söylediklerinden sonra siyasi lince uğradığını ardından da öldürüldüğünü belirtti.

Türkan Elçi, eşinin ölümünde Ahmet Hakan'ın bir rolü olup olmadığını bilmediğini ancak o gece Tarafsız Bölge'de biraz daha idareli yayın yapabilse bugün eşinin hayatta olabileceğini belirtti.

Türkan Elçi, eşinin ölümünden sonra pek televizyon izlemediğini ancak yine de ekranda Ahmet Hakan'ın sesini duyduğu anda kanal değiştirdiğini söyledi.

Türkan Elçi şunları dedi:

"O programı seyretmediğim, seyredemediğim için Ahmet Hakan için bir şey diyemiyorum. Olaydan sonra en çok suçlanan kişi doğal olarak Ahmet Hakan oldu. İşin müsebbibi biraz o görüldü gibi ama kalkıp böyle bir vahim sonucu tek nedene bağlamak doğru değil. Çünkü bu olayın çok farklı parametreleri var. Ahmet Hakan o programda idare ettirse, tartışmayı geçiştirse böyle olur mu olmaz mı, bilemiyorum. Tüm medya zaten böylesi bir hava için, bir şeye saldırmak için konuşlanmıştı. Ahmet Hakan özelinden çok medyanın pozisyonunun, duruşunun bu olayda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat iki yıl olacak Ahmet Hakan’ın televizyonda sesini duyar duymaz refleks olarak hemen kanalı değiştiriyorum. Duymak istemiyorum. Medyanın o saldırgan dili kullanıp Tahir’i hedef haline getirmesi hem bir zemin hem de karar alıcılar üzerinde baskı yarattı. Dediğim gibi, böylesi bir olayı sadece bir programa bağlamak doğru değil. O dönem yeni bir sürecin başlangıcıydı. Altta bir irin birikmişti ve Tahir oraya bir iğne batırdı."


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