Samanyolu Haber /Gündem / Topbaş'ın bir projesi daha iptal /02 Aralık 2017 11:16

Topbaş'ın bir projesi daha iptal

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Havaray ve Haliç Sualtı Karayolu Tüneli projelerinin ardından Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planlanan 'Pierre Loti-Miniatürk' projesi ihalesi de iptal edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş döneminde planlanan bir projeyi daha iptal etti. Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planlanan 'Piyer Loti-Miniatürk' teleferik hattı ihalesi iptal edildi. Teleferik ihalesinin iptal gerekçeleri arasında aynı bölgede yapılması planlanan, 'Haliç Leonardo da Vinci Yaya Köprüsü’nü olumsuz etkilemesi' ihtimali de yer aldı.

TOPBAŞ'IN İPTAL EDİLEN 3. PROJESİ

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş’ın, Sefaköy-Başakşehir havaray ve Haliç sualtı karayolu tüneli projelerinin iptal edilmesinin ardından Piyer Loti-Miniatürk teleferik projesi Topbaş’ın iptal edilen 3. prestij projesi oldu. Projeyle Eyüpsultan Piyer Loti Tepesi’nden, Haliç’in diğer yakasında bulunan Miniatürk’e uzanan bir teleferik hattı yapılması planlanıyordu.

GEREKÇESİ: DA VINCI

Bölgenin turizmine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanan teleferik ihalesinin iptal gerekçesi ise dikkat çekici. Ünlü ressam ve mimar Leonardo da Vinci’nin, Haliç için tasarladığı köprü projesi, ihalenin iptal gerekçesi arasında yer aldı.

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