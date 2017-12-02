Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın Türkiye'de kaç parası vardı? /02 Aralık 2017 11:02

Zarrab'ın Türkiye'de kaç parası vardı?

‘Casus’ olduğu gerekçesiyle Zarrab’ın Türkiye’deki 340 milyon lira tutarındaki mal varlığına el kondu.

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Söz konusu varlıkların 300 milyon liralık bölümünü gayrimenkuller, tablolar, lüks oto ve deniz araçları gibi duran varlıklar oluşturuyor. Ayrıca Reza Zarrab’ın Türkiye’deki 7 şirketine ait 40 milyon liralık sermayeye de el konuldu.

El konulan varlığı döviz bazında 72 milyon Euro’ya ulaşırken, Zarrab duruşmada başta Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’a olmak üzere 50 milyon Euro'nun üzerinde rüşvet dağıttığını itiraf etmişti. Hürriyet gazetesindeki habere  göre el konan varlıklar ve değerleri şöyle:

Mal varlığına el konulan Reza Zarrab’ın Kanlıca’da iki adet yalısı, Kandilli’de bir köşkü var. 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya’nın ‘Kendi Evi’ tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de 3 süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası ve 12 milyon dolarlık ‘Challenger 300 marka jeti bulunuyor.
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