Samanyolu Haber /Gündem / İsrail İran'ı Suriye'de vurdu! /02 Aralık 2017 11:19

İsrail İran'ı Suriye'de vurdu!

İsrail jetleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssüne saldırı düzenledi. Suriye'deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze ile karşılık verdi.

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İsrail, İran’ın Suriye’deki üssünü vurdu!

Haaretz gazetesi, İsrail’in Suriye’deki İran askeri üssünü vurduğunu son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

Habere göre, Lübnan hava sahasını kullanan savaş uçakları başkent Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü hedef aldı.

Saldırının gerçekleştiği yer, Şam’a 13 kilometre mesafedeki Al-Kiswa. Uçakların bombardımanının hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor.

Suriye’deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze ile karşılık verdi. Saldırı ile ilgili Suriye veya İran’dan henüz bir açıklama gelmedi. İsrailli yetkililer de yorum yapmayı reddediyor.

BBC, yakın zamanda Kiswa’da İran’a ait bir üssün inşa edildiğini duyurmuştu.
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