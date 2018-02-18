Samanyolu Haber /Gündem / Zırhlı araç sele kapıldı; 2 asker kayıp /18 Şubat 2018 14:06

Zırhlı araç sele kapıldı; 2 asker kayıp

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. Arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

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Olay dün gece Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi’nde meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4üncü Bölük’ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu’na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı.

Askerlerden 2’si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2’si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
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