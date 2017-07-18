Topbaş: Londra Metrosunu da su basmıştı

İstanbul'da etkili olan yağmur sebebiyle başta metrolar ve yollar olmak üzere birçok yerde su baskınları yaşanmıştı. Yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Buna benzer sıkıntı dünyanın pek çok kentinde yaşanmakta, yıllar önce Londra'da metro istasyonunu sular, seller basmıştı. Bu normalin çok üstünde yağış geldi. Dikkatli olursak sıkıntıyı atlatırız" dedi





Topbaş, "Maddi hasarlar tespit edilerek telafi çalışmaları yapılacak. Geçmiş olsun daha büyük sıkıntı yaşamayacağız umarım" dedi.