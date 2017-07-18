Samanyolu Haber /Gündem / Topbaş: Londra Metrosunu da su basmıştı /18 Temmuz 2017 15:53

Topbaş: Londra Metrosunu da su basmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Yıllar önce Londra'da metro istasyonunu sular, seller basmıştı" dedi

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

İstanbul'da etkili olan yağmur sebebiyle başta metrolar ve yollar olmak üzere birçok yerde su baskınları yaşanmıştı. Yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Buna benzer sıkıntı dünyanın pek çok kentinde yaşanmakta, yıllar önce Londra'da metro istasyonunu sular, seller basmıştı. Bu normalin çok üstünde yağış geldi. Dikkatli olursak sıkıntıyı atlatırız" dedi

Topbaş, "Maddi hasarlar tespit edilerek telafi çalışmaları yapılacak. Geçmiş olsun daha büyük sıkıntı yaşamayacağız umarım" dedi.
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