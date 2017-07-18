Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a meydan okudu: ‘İstediğin kanalda, istediğin zaman…’





İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;





Dünya tarihine Adalet Yürüyüşü ile bir not düştük.







Yürüyemezsiniz dediler yürüdük. Bir kişi başladık. Milyonlar olduk. Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık.





Bu ülkede, huzur, bereket olsun, kardeşçe yaşayalım diye yürüdüm. Adalet, adalet, adalet için yürüdüm. Ülkeyi yöneten dedi ki “sokaklarda adalet aranmaz.” Demokrasi için niye nöbet tutuluyor.





Geçen hafta 15 Temmuz’u kutladık. İki 15 Temmuz var. Bir halkın 15 Temmuz’u bir de sarayın 15 Temmuz’u.





Halkın 15 Temmuz’u şehitlerimiz gazilerimiz. Onlar demokrasi milli iradeye sahip çıktılar. Onların mücadelesi hakkın mücadelesidir.





Bir de sarayın 15 Temmuz’u var. Halkın 15 Temmuz’unu fırsat bilip 20 Temmuz’da sivil darbeyi gerçekleştirenler. İkisini birbirinden ayıracağız. Demokrasilerin özü toplumsal uzlaşmadır. Darbeden sonra hepimiz bir araya geldik.





“SARAYIN SAVCISI CUMHURİYETİN SAVCISI OLAMAZ”





Sarayın 15 Temmuz’undan garip bir örnek vermek istiyorum. Can Dündar ve Erdem Gül’ün davası görüşülür bir süre sonra TBMM’ye Sakarya milletvekilimiz Engin Özkoç’la ilgili fezleke gelir. 12 tane delil. Niçin o davaya katıldın slogan attın diye? Engin Özkoç orada mı değil. Nasıl oluyor da 12 sahte delil hazırlıyorsunuz. Nerede Engin Özkoç Sakarya’da. Sarayın savcısı cumhuriyetin savcısı olamaz.





”ÇIK KARŞIMA SANA AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM”







İstediğin kadar kumpas kur yolundan adaletten dönen namerttir. Şimdi ben bu zata (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) açıkça meydan okuyorum. Onun sözleriyle söylüyorum cesaretin varsa korkak değilsen ödlek vandal değilsen senin havuz medyanda senin istediğin saatte gel birlikte 15 Temmuz’u tartışalım. Çık karşıma sana açıkça meydan okuyorum cesaretin varsa çıkarsın.”