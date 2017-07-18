Adil Öksüz'le ilgili iki isim verdi

Gökhan Sönmezateş Adil Öksüz için 2 isim verdi





1’i firari 37 askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.





Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak suikast girişimin planlayıcılarından olduğu belirtilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş konuştu. Sönmezateş ifadesinde, özellikle Havva Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli E.M. ve Ş.B.’ye yönelik suçlamalarda bulundu.





Bu kişilerin Ergenekon ve Balyoz davalarında birçok kişinin tutuklanmasına neden olduğunu ileri süren Sönmezateş, bu iki ismin itirafçı olduklarını, kendilerine yönelik suçlamalarda bulunduğunu anlattı. İki ismin kendisine yönelik sadece usulsüzlük yaptığı suçlamasında bulunduğunu, F... konusunda bir şey söylemediklerini kaydeden Sönmezateş şöyle konuştu:







“Üç yılda 20 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Onları getirin huzura alın ve bunları tartışalım. Ben görevim zamanında Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığım sırasında bu adamları MİT ve emniyete bildirmiş bir insanım. Şimdi bunlar çıkmış, benim için ‘F...’cü’ diyerek itiraflarda bulunuyor. Birçok insanın tutuklanmasına neden oldular, o adamlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.”





‘PANDORANIN KUTUSU DAHA AÇILMADI’





İki ismin pis işlere bulaştığı suçlamasında da bulunan Gökhan Şahin Sönmezateş, “Pandoranın kutusu daha açılmadı” ifadesini kullanınca araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Bunlar bizim konumuz değil” diye uyardı. Sönmezateş bu kez şöyle dedi:





ORGENERAL ÜNAL'A 17 HAZİRAN'DA DARBEYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİLER





“115 bin yıl hapis cezasıyla yargılanıyorum ama siz bunlara ‘dava konusu değil’ diyorsunuz. Ankara’da villada olduğum iddia edilen tarihlerde benim nerede olduğumu devlet biliyor. E.M., 17 Haziran 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’a gidip darbeyle ilgili uyardı, buna ait bilgi de delil dosyasındaki ifadesinde yer almaktadır.”





İKİ İSMİN ADİL ÖKSÜZ’LE İLİŞKİLERİNİN OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ





Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli E.M. ile Ş.B.’nin komutanlık içerisinde Aleviler’e yönelik operasyon da başlattığını, kardeşliği bozacak şekilde çalışmalar yaptığını ileri süren Sönmezateş, iki isme ağır hakaretlerde bulunduktan sonra araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Suç niteliği taşıyan, mahkemenin adabına uymayan sözler kullanmayın” diye uyardı. E.M. ile Ş.B.’nin firari Adil Öksüz’le de ilişkilerinin bulunduğunu da öne süren Sönmezateş, “İki isim Adil Öksüz’le ne sıklıkta, nerede konuştular. Onlara bunların sorulmasını istiyorum” diye konuştu.





Sönmezateş’in, iki ismin Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını da organize ettiğini ileri sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, “Peki neden o zaman işlem yapmadın? Suç duyurusunda bulunmadın? O zaman etkin durumdaydın” dedi. Sönmezateş “O zaman elimde yeterli delil yoktu” dedi.