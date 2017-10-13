'Topbaş gibi nezaketle yapsınlar'

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan açık açık Melih Gökçek'i istifaya çağırdı.





Uçakta gerçekleşen röportaj şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le geçen hafta Beştepe’de iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdiniz. O günden beri çeşitli iddialar var. Sizin Gökçek’in istifa etmesini istediğiniz, onun 3 ay süre istediği, 2019’a kadar süre istediği…





-Arkadaşlar, (gülerek) bu aşırı bir iç mesele oldu… Yani duvarların çok içine sızdınız. Öyle bir şey sözkonusu değil. Sayın Gökçek ile biz, Külliyemizin hemen karşısında, biliyorsunuz, 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin mekânının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı.. Ne oldu vesaire diye, bu konuyla alakalı kendisini bir çağıralım dedik. Bu vesileyle o konulara da, yani sizin ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları aramızda konuştuk, görüştük. Daha önce de söylediğim gibi olay sadece Melih Bey’in şahsında olan şeyler değildir. Yani bu konuyla ilgili, partimizde, bazı yerlerde bir değişim iradesi söz konusudur.



