'Yarım saat Zarrab için dil döktü, Emine Hanım bile geldiğinde lobi yaptı'

Washington Post’un ABD’deki askeri, istihbarat kurumları ile yakından ilişkili olarak bilinen ve 2009 yılında zamanın Başbakanı Erdoğan’ın Davos’ta ‘one minute’ oturumunun da moderatörlüğünü yapmasıyla Türkiye’de ünlenen David Ignatius, yazdığı yazıda Reza Zarrab ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce hiç duyulmamış gayretlerini ayrıntıları ile yazdı.





ABD ile yaşanan büyükelçi krizinin akabinde gazeteciye sızdırılan bilgilere göre Erdoğan Zarrab'ı kurtarmak için epey uğraşmış.





Washington hatti sitesinde yer alan çeviriye göre Erdoğan, ABD başkan yardımcısı ile yaptığı 90 dakikalık görüşmenin yarısını Zarrab’ı kurtarmak için harcadı. Dahası, eski ABD başkanı ile yaptığı son iki telefon görüşmesinde yine Zarrab’ın serbest bırakılması için bolca vakit harcadı.







Anlaşılan o ki, darbe girişiminden sadece 2 ay sonra ABD Başkan yardımcısı ile yapılan toplantıda Fethullah Gülen değil, Zarrab talep edilmiş. Zarrab için 90 dakikalık 45 dakikasında dil dökülmüş. Gülen’in konusunun açılıp, açılmadıği ise yazıdan anlaşılmıyor.





Ignatius’un yazdığı yazıya göre,





*Erdoğan’ın Zarrab’ın serbest bırakılması için gösterdiği gayretler ‘olağanüstü.’ Erdoğan, 21 Eylül 2016’da zamanın Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı BM görüşmeleri esnasında yaptığı görüşmenin 90 dakikasının yarısında Zarrab konuştu. Zarrab’ın serbest bırakılması ve zamanın New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’yı kovdurmak için dil döktü.





*Sadece Erdoğan değil, kendisi de Zarrab iddianamelerinin ilkinde TURGEV vakfına Zarrab’ın yaptığı bağışlardan dolayı giren Emine Erdoğan da Joe Biden’ın eşi Jill Biden’a yine Zarrab’ın serbest bırakılması için ısrar etti.





*Zamanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Ekim ayında zamanın Adalet Bakanı Loretta Lynch’i ziyaret ettiğinde yine Zarrab’ın serbest bırakılması gerektiği ve aleyhindeki davanın ‘hiçbir kanıta dayanmadığını’ söyledi.





*Erdoğan, dahası, bizzat Obama ile yaptığı son iki telefon görüşmesinde, Aralık 2016 ve Ocak 2017’de, Obama görevi bırakmadan önce yine Zarrab’ın serbest bırakılması için dil döktü.





*Obama döneminin kıdemli yetkililerinden biri, Erdoğan’ın Zarrab ile ilgili bu ısrarının nedeni olarak ”düşüncemiz Erdoğan’ın bu dava ile ilgili obsessiyonu, eğer dava devam ederse bu davadan gelecek bilgilerin Erdoğan ailesini ve sonunda kendisini zora sokacağı” idi.





*Erdoğan Biden ile Eylül 2016’da görüştüğünde, Zarrab’ın savcısı Bharara’nın ”garip bir şekilde” ‘Gülenistlerin oyuncağı’ olduğunu ileri sürdü.





*Bütün gayretlere rağmen, Zarrab davası büyüyerek devam etti ve geçtiğimiz ay bir Bakan (çağlayan) olmak üzere üç önemli Türk sanığı da iddianameye ekledi. Buna karşılık Bozdağ, Erdoğan’a karşı bir ‘darbe gayreti’ olduğunu söyledi.





*Erdoğan, Trump’ın Zarrab’ı serbest bırakabileceğini umut etti ve ilk etapta Trump bu talebe sempati ile yaklaştı. Ama Mayıs ayında Erdoğan’ın korumalarının protestocuları dövmesi ve Trump’ın kendisi etrafındaki soruşturmanın büyümesi ile manevra alanı daraldı.





*Amerikan yetkilileri Türkiye’de bulunan Papaz Brunson ve geçtiğimiz hafta tutuklanan Amerikan Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’u takas aleti olarak kullanılmak istenmesinden dolayı endişeliler.





*”Türkiye için çok sık kullanan NATO müttefiği tanımı Türk faaliyetlerinin ne kadar düşmanca ve otoriter olduğunu perdeliyor. Washington bundan sonra neye sıra geleceğinden kaygılı.



