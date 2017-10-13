Bylock davaları bakın nasıl çökecek?

MC TV'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Fatih Gök'ün yaptığı Madalyon programına tecrübeli ceza hukukçusu Avukat Murat Akkoç katıldı..





Kamuoyunda son dönemde Bylock üzerine yazdıkları ve söyleşileri ile dikkat çeken Akkoç programda önemli konulara dikkat çekti.. Yüzbinlece kişinin mağdur edildiği Davaları ile ilgili Akkoç: “Bylock davalarının tamamı hukuksuz. Usule ilişkin hayati hatalar var. Tıpkı Ergenekon davasında olduğu gibi Bylock yargılamaları da bozulacaktır. Yüzde 99 demiyorum, yüzde 100 bozulacak. Türkiye’de olmazsa AİHM’de bozulacak ve inanılmaz bir tazminat yükü çıkacak bugünün sorumlularına.”





Özellikle digital verilerin delil olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizen Akkoç mevcut yargılamalarda GSM şirketlerinin doğru dürüst bilgi gönderemediğini söyledi..





Ayrıca Avukat Akkoç avukat bulamayan mağdurlar için de önemli bir hatırlatma yaptı. Kendi hazırladığı ve Bylock ile ilgili kapsamlı analizler ve örnek savunma dilekçelerinin yer aldığı bylocksavunma.blogspot.com sitesini tavsiye eden Akkoç mahkeme savunmalarında bu sitedeki dilekçelerden yararlanılması gerektiğini söyledi

İŞTE PROGRAMIN TAMAMI