Samanyolu Haber /Gündem / ABD nihayet Ankara'ya büyükelçi atadı /19 Haziran 2018 03:15

ABD nihayet Ankara'ya büyükelçi atadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’ne David Satterfield’ın atanması kesinleşti. ABD Başkanı Donald Trump, David Satterfield ismini senatoya bildirecek. Senatonun sorgulamasının ardından Eylül ayında kesin olarak göreve başlayacak.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne, Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Yakın Doğu İlişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield atandı.

Daha önce Lübnan, Msır, Irak ve Suudi Arabistan’da görev yapan Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor.

“YPG İLE DİYALOĞU EN ÜST DÜZEYDE SÜRDÜRÜYORUZ”

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçiliği’ne atadığı David Satterfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili görevindeyken Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili ‘TSK’nın Afrin’deki ilerleyişi durdu, durum istikrara kavuştu. TSK’nın Afrin bölgesinde başka hiçbir ilerleyişini görmedik” demiş, bu memnuniyetinin nedenini de YPG ile en üst düzeyden diyaloğa devam ettiklerini belirterek açıklamıştı.
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