Samanyolu Haber /Gündem / Moldova ile vize kalktı, sade kimlikle seyahat edilebilecek /17 Ocak 2019 13:51

Moldova ile vize kalktı, sade kimlikle seyahat edilebilecek

Moldova ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşmasına ilişkin getirilen değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SHABER3.COM

Kişinev'de 17 Ekim 2018'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Kasım 2012 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Protokol' kapsamında iki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin değişiklikler yayımlandı.

Buna göre Türkiye ve Moldova vatandaşları, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri teşvik amacıyla, kimlik kartları dahil tüm seyahat belgeleriyle birbirini takip eden 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde karşılıklı ülkelere giriş-çıkış, transit geçişlerde, kısa süreli ikametlerde vizeden muaf tutulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moldova ile vize kalktı, sade kimlikle seyahat edilebilecek Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:05