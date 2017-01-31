Samanyolu Haber /Dünya / Tiryakilere kötü haber /31 Ocak 2017 10:40

Tiryakilere kötü haber

Alman bankası Deutsche Bank'ın Nisan 2015'te yayımladığı bir rapora göre, Avustralya dünyada sigaranın en pahalı olduğu ülke.

Tiryakilere kötü haber


Avustralya hükümeti, buna rağmen ülkede sigara tüketimi azaltmak için harekete geçti. Hükümet bir paket sigaranın fiyatını 2020'ye kadar kademeli olarak 40 Avustralya Dolarına (Yaklaşık 114 Türk lirası) çıkarmayı planlıyor.
Ülkede üst üste yapılan zamların ardından Avustralya'da sigara tüketiminin, son 6 yılda yüzde 15 azaldığı belirtiliyor.
Avustralya'nın Melbourne kentinde bugünkü fiyatlarla bir paket sigaranın fiyatı yaklaşık 79 Türk Lirası.


Sigara yasağı hızla genişledi
Tüm sigara paketlerinin tek tip olması uygulamasını hayata geçiren ilk ülke olan Avustralya'da, sigara içilebilecek alanlar konusunda ciddi sınırlamalar bulunuyor.
Ülkede iş yerleri, bar ve restoranlarla başlayan sigara yasağı, hızla genişledi.
Örneğin South Wales eyaletinde şimdi çocuk parklarının 10 metre, kamusal binaların girişi, tren platformları, taksi durakları ve otobüs duraklarının dört metreye kadar yakınında sigara içmek yasak.
Diğer eyaletlerde de benzer yasaklar var.
Birçok plajda sigara içmek yasak. Eyaletlerin çoğu, hapishanelerde sigaraya izin vermiyor. Ve tüm eyaletlerde, çocukların da seyahat ettiği arabalarda sigaraya yasak getirilmiş durumda.
Yasaklara uymayanlara 2 bin Avustralya Dolarına (Yaklaşık 5720 Türk Lirası) kadar ceza veriliyor.
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