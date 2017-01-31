Çocukların okulda terlik giymeleri başarıyı artırmış

Derbyshire'da bulunan Findern ilkokulunun Müdür yardımcısı Michelle Hall bir proje hazırladı. Okulda ayakkabılarını çıkartan öğrencilerin daha başarılı olacağını düşünen Hall bunu okul yönetimine kabul ettirdi. 10 yıllık bir çalışma ile okulda kademeli olarak ayakkabı çıkarma terlikle ders yapmaya başlayan öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edildi.











