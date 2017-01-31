Cami saldırganı cinayet suçundan yargılanacak









Kanada polisi Quebec'te İslam Kültür Merkezi'nesaldırı düzenleyerek, namaz kılmak için bir araya gelenlerden altısını öldürmekle suçlanan 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette'nin altı kez cinayet suçundan yargılanacağını duyurdu. Zanlı yaraladığı beş kişi içinse cinayete teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkacak. Pazar günü düzenlenen saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan beşinin hayati tehlikesi sürüyor.

Polis 27 yaşındaki zanlının sorgusunun sürdüğünü açıkladı. Toplanacak deliller ışığında 'terörizm' ya da 'ulusal güvenliği tehdit' suçundan dava açılması bekleniyor. Kanada polisi Laval Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri bölümünde okuyan Bissonnette'nin kendisinin teslim olduğunu belirtti. Laval Üniversitesi kampüsünün, saldırının düzenlendiği camiye sadece birkaç yüz metre uzaklıkta olduğu bildirildi.





Kanada medyası: Aşırı sağa sempatisi var





Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan 27 yaşındaki zanlının neden böyle bir saldırı düzenlediği belirsizliğini koruyor. Medyada yer alan haberlere göre zanlı Facebook hesabında ABD Başkanı Donald Trump ve aşırı sağcı Fransız Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarını beğendi. Kanada medyası ayrıca zanlı Bissonnette'nin aşırı sağcı eğilimde olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Kanada polisi saldırının ardından camide gözaltına aldığı, Fas kökenli Kanadalı öğrenciyi serbest bıraktı. Söz konusu kişinin zanlı değil, tanık olduğu belirtildi.

Camiye düzenlenen saldırıda öldürülen altı kişi 39-60 yaşları arasında. İslam Kültür Merkezi'nin verdiği bilgiye göre öldürülenler Fas, Cezayir, Tunus ve Gine kökenli Kanadalılar. Görgü tanıkları pazar günü kültür merkezine akşam namazının ardından saldırı düzenlendiğini, saldırı sırasında camide 50 kişinin bulunduğunu ifade etti.