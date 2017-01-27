Samanyolu Haber /Gündem / Tıpkı 12 Eylül dönemindeki gibi Türkiye referanduma OHAL ile gidecek... Nokta /27 Ocak 2017 10:54

Tıpkı 12 Eylül dönemindeki gibi Türkiye referanduma OHAL ile gidecek... Nokta

Türkiye resim değişikliği referandumunu tıpkı 12 eylül dönemimde olduğu gibi OHAL 'de yapacak.

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Hükümetten bazı isimlerin de katıldığı referandum döneminde OHAL olmaz beklentisi boşa çıktı. Tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi rejim değişikliği Olağan Üstü Şartlar da oylanacak. Referandum'da Hayır propagandası yapmanın neredeyse imkansız olduğu bir ortam hazırlamayı düşünen  AKP ve Saray OHAL'in kaldırılmayacağı en net şekilde dile getiriyor. 

En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in devam edeceğini açıkladı. Ve OHAL'de referanduma gidilmesine getirilen eleştirilere de tepki gösterdi. Erdoğan "OHAL ile gidilmesi çok daha rahat bir zemin de hazırlayabilir. Hükümetin de bu inançta olduğu kanaatindeyim. Çünkü OHAL ile seçim olmaz diye bir şey yok. Hatırlayın biz iktidara gelmeden önce de Türkiye’de OHAL vardı; seçim de OHAL ortamında yapılmıştı. OHAL’i o dönemde biz iktidara geldikten sonra kaldırdık" görüşünü savundu.
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