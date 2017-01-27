Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! YSK'dan MHP'li muhaliflerin önünü kesme hamlesi /27 Ocak 2017 11:35

Flaş! YSK'dan MHP'li muhaliflerin önünü kesme hamlesi

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 29 partiden 21’ine vize vermedi. Son güncellemeye göre sadece 9 siyasi parti seçimlere katılabilecek. Seçime katılamayacak partilerin referandum faaliyetleri de sınırlı olacak. Örneğin bu partilerin ilçe seçim kurullarında temsilcileri varsa düşecek. Sandıkta müşahit görevlendiremeyecekler. YSK'nın panikle aldığı karar yeni siyasi hareketlerin ve MHP'deki muhaliflerin yeni bir partiyle siyaset yapma olasılığının önünü kapatma hamlesi olarak değerlendirildi.

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YSK 21 partiye referandum izni vermedi!

Seçimlere hazırlanan partilere YSK’dan kötü bir haber geldi. Kurul, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 29 partiden 21’ine vize vermedi. Buna göre, AKP, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi’nin seçime girme hakkı olacak. Ayrıca 1 Kasım 2015’teki seçime katılmayan Hür Dava Partisi de seçimlere katılabilecek. Böylece seçimde toplam 9 parti olacak. Seçime katılamayacak partilerin referandum faaliyetleri de sınırlı olacak. Erken hazırlık, erken seçim iddialarını da akla getirdi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, YSK, aylar önce Yargıtay’la birlikte bir çalışma başlattı. Hangi partilerin seçime girme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin çalışmayı Yargıtay yürüttü. YSK, belirlenen listeye itiraz etti. YSK, bazı partilerin halen seçime girme şartlarını taşımadığını iddia ederek, Yargıtay’dan yeni bir liste hazırlamasını istedi. Yargıtay’ın ilk çalışmasında 28 olan parti sayısını, önce 10’a, ardından da 9’a indirdiği öğrenildi. YSK’nın hazırladığı listeler, her yılın ocak ayında yenileniyor. Liste, seçim kararı alındıktan sonra partilerin oy verme gününden 6 ay öncesindeki durum dikkate alınarak güncelleniyor. Yasaya göre, belirlenen şartları 6 ay öncesine göre tamamlamış olan partiler tespit ve ilan ediliyor.

AKŞENER VE DİĞERLERİNİN ÖNÜNÜ KESME HAMLESİ

YSK’nın bu kararı dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 21 parti seçime katılamayacak. Seçime katılamayacaklar listesinde yıllardan beri seçime katılan Demokrat Parti ve DSP gibi partiler de bulunuyor. Bu partilerin isimleri, Meral Akşener gibi MHP kökenli siyasetçilerin seçimlere katılmak için işbirliği yapacağı partiler olarak geçiyordu. Daha önceki seçime katılmayan Hür Dava Partisi’yle birlikte AKP, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi’nin seçime girme hakkı olacak.

TRAFOLAR KEDİLERE KALDI!

Seçimlere katılabilecek partiler listesinin belirlenmesi, nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu açısından da sonuç doğuracak. Liste dışı kalan partilerin referandum kampanyası yapmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak bu partiler; artık seçmen kütüğünü alamayacak, ilçe seçim kurullarında temsilcileri varsa düşecek, sandıkta müşahit görevlendiremeyecek, sandık kurullarına temsilci veremeyecek, seçimlerle ilgili iş ve işlemlerde görev alamayacak.

İŞTE SEÇİME KATILAMAYACAK 21 PARTİ

Anadolu Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Gelişim Partisi, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İlk Parti, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet Partisi, Millet ve Adalet Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Türkiye Komünist Partisi.
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