TSK'dan 600 THY pilotuna sefer görev emri şoku

Airporthaber.com'un özel haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havayolu şirketlerine gönderilen resmi yazı ile seferberlik görevi verilen pilotların isimleri tebliğ edildi.





2019 yılına ait ferdi seferberlik eğitimi kapsamında sadece THY’den 600’e yakın pilot eğitime davet edildi. 15 günlük eğitime çağrılan pilotların sonrasında sivil havayollarındaki görevlerine devam edecekleri öğrenildi. THY’nin dışında diğer havayollarında görevli emekli asker pilotlara da seferberlik eğitimi planlandığına ilişkin davet yazısı iletildi.





SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?





Sefer görev emri kapsamında. Askerlik görevini yapan ve tezkere ile ayrılan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç sebebiyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Milli Savunma Bakanlığı, savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.