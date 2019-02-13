Samanyolu Haber /Dünya / Eski Ermenistan Başbakanı'na rüşvet suçlaması /13 Şubat 2019 12:05

Eski Ermenistan Başbakanı'na rüşvet suçlaması

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın avukatları, müvekillerinin büyük miktarda rüşvet almakla suçlandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Avukatların Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Özel soruşturma servisi, bugün 12 Şubat’ta Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan’a yönelik yeni bir suçlama başlattı. Anayasal düzeni yıkmanın yanı sıra, büyük miktarda rüşvet almakla suçlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Özel soruşturma servisi 26 Temmuz 2018’de, Koçeryan’ı Mart 2008 olayları nedeniyle anayasal düzeni yıkmakla suçladı. İki aylığına tutuklanan Koçeryan’ın avukatları Temyiz Mahkemesine başvurdu. Temyiz mahkemesi eski Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığını gerekçe göstererek ilk mahkemenin verdiği kararı iptal etti. Koçeryan Aralık ayında tekrar tutuklandı.  18 Ocak’ta Koçeryan’ın iki aylık tutukluluk süresini uzatan mahkeme, avukatların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Daha önce, eski cumhurbaşkanının avukatı Hayk Alumyan, Temyiz mahkemesinin kararının siyasi olduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını duyurmuştu.

19 Şubat 2008'de yapılan ve Serj Sarkisyan'ın kazandığı seçimlerden sonra protestocular seçimde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle Levon Ter Petrosyan liderliğinde 1-2 Mart günleri gösteriler düzenlemiş, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 kişi hayatını kaybetmiş 200’den fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu seçimle Koçaryan görevi Sarkisyan'a devretmişti.

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