Bilal Erdoğan'ın vakfına 49 yıl bedava arazi

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak'ın haberine göre arazinin mülkiyeti ilçe belediyesine ait. Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden taşınmazın planlarda çocuk bahçesi olarak göründüğüne dikkat çekerek “Bir yeşil alanı daha yok ettiler” dedi.





Üsküdar Belediyesi Meclisi’nin 4 Şubat’ta yapılan oturumuna tartışmalı bir önerge teklifi geldi. Teklifte 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun maddeleri anımsatılarak özetle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 49 yıllığına bedelsiz taşınmaz verilebileceği belirtildi. İlim Yayma Vakfı’nın yazısına da yer verilen teklifte mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait Bulgurlu Mahallesi’nde taşınmazın eğitim hizmetlerinde bulunmak üzere vakfa 49 yıl süreli bedelsiz olarak verilmesi için yetki istendi. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

‘Yeşil alanı yok ettiler’





Teklifin meclise son anda getirildiğini belirten Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden “AKP’li Üsküdar Belediyesi borçlarına karşı cami satma geleneğini başarı ile sürdürürken, Üsküdar halkının ortak mallarını da malum vakıflara 49 yıllığına aktarmayı da ihmal etmedi. Teklif meclise son anda alelacele getirildi. Aslında burası planlarda çocuk bahçesi olarak görünüyor. Yani bir yeşil alanı daha yok edip vakfa verdiler” dedi.