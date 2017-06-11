THY'den kriz itirafı: Zarardayız

Geçen yıl ciddi zarar yaşayan Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar olmadığı için kâr payı dağıtılmamasını ve zararın geçmiş yılların zararlarına transfer edilmesinin uygun olduğunu açıkladı. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47 milyon lira (47.000.000 TL) net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda ise geçici vergi beyannamesine göre 6 milyar lira (6.467.842.402 TL) net dönem zararı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca yasal kayıtlarda 639.770.079 TL geçmiş yıllar zararları bulunduğu belirtilirken TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yasal kayıtlarda dağıtılabilir kâr olmadığında kâr dağıtımı yapılamayacağından, Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere ortaklığın yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesinin uygun olduğu açıklandı.







Büyükekşi ayrıldı





Öte yandan THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi’nin yerine Orhan Birdal atandı. THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, THY’nin önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Orhan Birdal’ın atanmasına karar verildiği belirtildi. Genel Müdür ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Temel Kotil’in ayrılması nedeniyle halen THY Genel Müdürü olan Bilal Ekşi, genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yeni yönetimle birlikte THY’nin 2017-2018 yönetim kurulu İsmail Cenk Dilberoğlu, İsmail Gerçek, Mecit Eş, Orhan Birdal, Ogün Şanlıer, Muzaffer Akpınar, Arzu Akalın ve Bilal Ekşi’den oluştu





Cumhuriyet