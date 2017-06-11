İzmir'de vahşet: 3 kişiyi öldürüp evi yaktılar

İzmir'de, gece saat 03.00 sıralarında Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde silahlı saldırı meydana geldi. Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, Cengiz ailesinin evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.





Hürriyet'in haberine göre tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar pompalı tüfekle Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’a ateş etti.Evi de ateşe veren saldırganlar kaçtı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın cesedi bulundu. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.