THY'den kiralık uçak!

THY'de kriz tedbirleri: Kullanmayacağı uçaklarını kiralıyor





Cabot Aviation’ı bünyesinde bulunduran Air Partner tarafından yapılan açıklamada, THY bünyesindeki sekiz adet uçağın dry-lease ya da wet-lease yoluyla kiralanması için Cabot



Aviation’un yetkilendirildiği belirtildi.





Türk Hava Yolları 30 uçağının bu sene seferlerden çekildiğini açıklamıştı. Uçakların bazıları Antalya’ya çekilmişti.





Açıklamaya göre, 2007-2011 arasında üretilen söz konusu uçaklar 24 business ve 255 economy sınıfı koltuğa sahip. THY, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.





Reuters’ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir analizde, güvenlik endişeleri ve turist sayısındaki gerilemeye bağlı olarak yolcu doluluk oranlarında düşüş yaşayan THY’nin kapasite yavaşlatma tedbirleri içinde olduğu belirtilmişti.

