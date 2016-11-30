Samanyolu Haber /Gündem / THY'den kiralık uçak! /30 Kasım 2016 13:58

THY'den kiralık uçak!

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki sekiz adet Airbus A330-200 uçağın kiralanması için Cabot Aviation'u yetkilendirdi.

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THY'de kriz tedbirleri: Kullanmayacağı uçaklarını kiralıyor

Cabot Aviation’ı bünyesinde bulunduran Air Partner tarafından yapılan açıklamada, THY bünyesindeki sekiz adet uçağın dry-lease ya da wet-lease yoluyla kiralanması için Cabot
Aviation’un yetkilendirildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları 30 uçağının bu sene seferlerden çekildiğini açıklamıştı. Uçakların bazıları Antalya’ya çekilmişti. 

Açıklamaya göre, 2007-2011 arasında üretilen söz konusu uçaklar 24 business ve 255 economy sınıfı koltuğa sahip. THY, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Reuters’ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir analizde, güvenlik endişeleri ve turist sayısındaki gerilemeye bağlı olarak yolcu doluluk oranlarında düşüş yaşayan THY’nin kapasite  yavaşlatma tedbirleri içinde olduğu belirtilmişti.
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