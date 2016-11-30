Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM'nin gizli odasına polis baskın yaptı /30 Kasım 2016 14:22

ÖSYM'nin gizli odasına polis baskın yaptı

Polis Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne baskın yaptı

SHABER3.COM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kozmik odasında polis tarafından arama yapılıyor. 2009-2014 yılları arasında yapılan KPSS ve ALES sınavlarının mercek altında olduğu öğrenildi.
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