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ÖSYM'nin gizli odasına polis baskın yaptı
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ÖSYM'nin gizli odasına polis baskın yaptı
/
30 Kasım 2016 14:22
ÖSYM'nin gizli odasına polis baskın yaptı
Polis Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne baskın yaptı
SHABER3.COM
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kozmik odasında polis tarafından arama yapılıyor. 2009-2014 yılları arasında yapılan KPSS ve ALES sınavlarının mercek altında olduğu öğrenildi.
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