Samanyolu Haber /Gündem / Merkel Türkiye ile müzakelerin durdurulmasını mı istedi? /30 Kasım 2016 13:41

Merkel Türkiye ile müzakelerin durdurulmasını mı istedi?

Alman Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasını tavsiye ettiğini iddia etti.

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Bild: Merkel, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını tavsiye etti

Gazetenin iddiasına göre, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılmasına karşı olduğunu söyledi.
Haberde, Hristiyan Birlik partileri meclis grup toplantısında Merkel'in seçim bölgelerinde Türkiye ile ilgili gelişmeler hakkında yapılacak açıklamalarda bu hususun vurgulanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü.
Geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Türk hükümetinin başarısız darbe girişimini izleyen uygulamalarından dolayı tam üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.
AP'nin kararında açık fasıllarla ilgili görüşmelerin dondurulması ve başka fasıl da açılmaması talep edilmişti. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceğine devlet ve hükümet başkanları karar veriyor.
 
Merkel'den çağrı
 
Merkel dün Berlin'de yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırmıştı.

Merkel, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Berlin'de görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında mülteci mutabakatının özellikle de insan kaçakçılığına karşı mücadelede iki tarafın da faydasına olduğunu belirtmişti. Merkel, Türkiye'nin de Avrupa gibi güvenilir bir sözleşme ortağı olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.
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