15 Temmuz'da sokağa çıkan vatandaş: Paralarımız ödenmiyor

15 Temmuz'da yaralananların maaş aldıklarından haberleri olmadıklarını dile getiren İbin, Saray danışmanlarının açıklamalarını hatırlatarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaşananlardan haberi var mı?’ diye sordu. İbin ayrıca STK’lardan ve Avrasya Tüneli’nden toplanan paralarından kendilerine verilmediğini, referanduma kadar iki ayda bir verilen 5 bin liralık destekleyici paraların da kesildiğini anlattı.





Cumali İbin, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bizler 15 Temmuz gazileri olarak o gece Allah rızası için namusumuz, şerefimiz için dışarılarda canlarımızı siper ederek vatanımızı, milletimizi müdafaa ettik. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet yetkilileri, gazililikle bizi onurlandırdı” ifadelerini kullandı.





Maaşının ısrar üzerine iki aydır 1561.20 TL olarak ödendiğini belirten Cumali İbin, açıklamasında şunlara dikkat çekti:





Maaşlar yatmıyor, polis yapılmıyoruz!





“O gecenin gözdesi olan ‘Nene Hatun’ diye adlandırdığımız ve siyasete malzeme edilen bizler gibi Gazi Safiye Bayat Başpınar, hala maaş alamamaktadır. Kendisine sorduğum zaman ‘Ya Cumali kardeşim istemeye utanıyorum. Bizler utanırken devlet büyüklerimiz ne yapıyor acaba!’ Bir tane gazimizin oğlu polislik sınavlarına başvurmak istiyor. Gazi çocuklarından 2 yıllık üniversite mezunu olanlar 56, 4 yıllık üniversite mezunu olanlardan ise 48 baraj şartı aranıyor. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan şu: 15 Temmuz gazimizin çocuğu bu kapsamda başvurmak isteyince alınan cevap ‘Siz bizim emniyet içi yazışmalara göre (Gazi) değilsiniz!’ Evet, gaziliğimizi tescilleyen 675 KHK kanunlaşmadığı için bizler hala askıda gazileriz.”





AKP’NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAZANLARA DİKKAT ÇEKTİ





AKP’nin resmi internet sitesinde 15 Temmuz'da yaralananların 240 bin TL tazminat ve 3200 TL maaş aldığının yazdığına işaret eden Cumali İbin, şöyle devam etti:





“Bizim istediğimiz verilen sözlerin yerine getirilmesidir, başka bir şey değil! Evet biz o gecenin duygu seli içerisinde acele edici cümleler kurduk sözler verdik yerine getiremeyeceğiz demeniz kafidir. Böyle yaparsanız 15 Temmuz gazileri olarak gelip de kapınızda sizden bir şey talep eden namussuz ve şerefsizdir.”





Cumali İbin’in açıklamaları şöyle:



















