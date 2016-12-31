THY, 300 Do&Co aşçısını işten çıkardı

Rekabet avantajını yitiren ve üç çeyrektir üst üste kârlılıkta ciddi düşüş açıklayan Türk Hava Yolları, çalışan zamlarını dondurmanın ardından tüm uçan şefleri işten çıkardı. 300’ü aşkın aşçıyı çıkaran şirket ikramlarda da kısıntıya gitti.







Havadaki rekabette avantajını yitiren Türk Havayolları (THY) faturayı çalışanlara kesmeye devam ediyor. Yıllık yüzde 4+4 çalışan zamlarını dondurma kararının ardından işten çıkarmalara başlayan şirket, ayrıca ikramlarda da kısıntı uygulayacak.





Üç çeyrektir yolcu ve kârlılıkta düşüş açıklayan, borsada ciddi kayıpları gündeme gelen şirket, önce çalışanların zamlarını dondurdu, ardından da işten çıkarmalara başladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) ikram şirketi Turkish Do&Co’da tüm Flying Service Chef’lerin işlerine son verildi.





Turkish Do&Co, tüm uçan şeflere bugün şirkete ait eşyaları teslim etmelerini ve işten çıkarıldıklarını içeren bir bildiri gönderdi. İşten çıkarılan uçan şef sayısının 200 civarında olduğu tahmin ediliyor. Daha önce sendikal örgütlenme yapmak için kurulan whatsApp grubuna katılan ve sendikalı olan 122 şef işten atılmıştı. Grubu ihbar edenin de işten atıldığı ileri sürüldü.





İkramlarda da kısıntıya giden şirket, sıcak yemek yerine bazı hatlarda yalnız sandviç bazı hatlarda da sandviç ve kek verecek.