Samanyolu Haber /Ekonomi / THY, 300 Do&Co aşçısını işten çıkardı /31 Aralık 2016 12:01

THY, 300 Do&Co aşçısını işten çıkardı

THY'den gelen felaket haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, uçaklarda görevli 300'ü aşkın aşçı çıkarıldı

SHABER3.COM

Rekabet avantajını yitiren ve üç çeyrektir üst üste kârlılıkta ciddi düşüş açıklayan Türk Hava Yolları, çalışan zamlarını dondurmanın ardından tüm uçan şefleri işten çıkardı. 300’ü aşkın aşçıyı çıkaran şirket ikramlarda da kısıntıya gitti.

Havadaki rekabette avantajını yitiren Türk Havayolları (THY) faturayı çalışanlara kesmeye devam ediyor. Yıllık yüzde 4+4 çalışan zamlarını dondurma kararının ardından işten çıkarmalara başlayan şirket, ayrıca ikramlarda da kısıntı uygulayacak.

Üç çeyrektir yolcu ve kârlılıkta düşüş açıklayan, borsada ciddi kayıpları gündeme gelen şirket, önce çalışanların zamlarını dondurdu, ardından da işten çıkarmalara başladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) ikram şirketi Turkish Do&Co’da tüm Flying Service Chef’lerin işlerine son verildi.

Turkish Do&Co, tüm uçan şeflere bugün şirkete ait eşyaları teslim etmelerini ve işten çıkarıldıklarını içeren bir bildiri gönderdi. İşten çıkarılan uçan şef sayısının 200 civarında olduğu tahmin ediliyor. Daha önce sendikal örgütlenme yapmak için kurulan whatsApp grubuna katılan ve sendikalı olan 122 şef işten atılmıştı. Grubu ihbar edenin de işten atıldığı ileri sürüldü.

İkramlarda da kısıntıya giden şirket, sıcak yemek yerine bazı hatlarda yalnız sandviç bazı hatlarda da sandviç ve kek verecek.
<< Önceki Haber THY, 300 Do&Co aşçısını işten çıkardı Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:01:21