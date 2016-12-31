Flaş! Rus diplomatlar ABD'den böyle ayrıldı







Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Moskova ve Washington hükümetleri arasında gerilime neden olan ABD Başkanı Barack Obama'nın "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları uygulamaya kondu.







Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Putin ise bu açıklamalara "ABD'nin dostça olmayan yeni adımları provokasyon ve ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik. Bu, hem Rus hem ABD halkının temel çıkarlarına ters düşüyor. Rusya ve ABD'nin küresel güvenliği koruma sorumluluğunu göz önüne aldığımızda, bu adımlar uluslararası ilişkilerin tamamına zarar veriyor" yanıtını vermişti.













Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı ABD, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almış, bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.





Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Soğuk Savaş dönemini aratmayan gerilim sürerken, dün Rus Diplomatlar ABD'den ayrıldı.













Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldığı görüldü.





Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Centerville’den ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.





















Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı Dplomatları alması için Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'ye özel uçak gönderildi.







CNN Türk