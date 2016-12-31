Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rus diplomatlar ABD'den böyle ayrıldı /31 Aralık 2016 12:18

Flaş! Rus diplomatlar ABD'den böyle ayrıldı

Moskova ve Washington arasındaki ilişkide gerilime neden olan siber saldırı iddialarının ardından hayata geçirilen yaptırım kararları uygulanmaya başlandı. ABD'de bulunan Rus Diplomatlar bugün ülkelerine geri döndü.

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Flaş! Rus diplomatlar ABD'den böyle ayrıldı

Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Moskova ve Washington hükümetleri arasında gerilime neden olan ABD Başkanı Barack Obama'nın "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları uygulamaya kondu.

Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Putin ise bu açıklamalara "ABD'nin dostça olmayan yeni adımları provokasyon ve ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik. Bu, hem Rus hem ABD halkının temel çıkarlarına ters düşüyor. Rusya ve ABD'nin küresel güvenliği koruma sorumluluğunu göz önüne aldığımızda, bu adımlar uluslararası ilişkilerin tamamına zarar veriyor" yanıtını vermişti.



Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  ABD, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almış, bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Soğuk Savaş dönemini aratmayan gerilim sürerken, dün Rus Diplomatlar ABD'den ayrıldı.



Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldığı görüldü.

Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Centerville’den ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.





Rus diplomatlar ABD’den ayrıldı  Dplomatları alması için Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'ye özel uçak gönderildi.

CNN Türk
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