Samanyolu Haber /Gündem / Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zararı kapatma indirimi /31 Aralık 2016 11:49

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zararı kapatma indirimi

40 bin garanti verdiler 13 bin araç geçti. Zararı kapatmak için indirim yaptılar.

SHABER3.COM

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zarar indirimi


Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 20 indirim yapıldı. Yarından itibaren köprüden geçişler 65 lira 65 kuruş olacak.

40 BİN GEÇİŞ GARANTİSİNE RAĞMEN 13 BİNDE KALDI

İstanbul İzmir otoyol projesi kapsamında körfez geçişi için yapılan Osmangazi Köprüsü verilen hazine garantisi karşısında geçen araç sayısının düşüklüğü sebebiyle tartışma konusu olmuştu. Ağustos ayında açıklanan verilere göre 40 bin araç garantisi verilen köprüden 20 bin araç geçtiği bildirildi. Fakat gerçek rakama göre köprüden günde 13 bin araç geçtiği ortaya çıktı.

ZARARI KISMEN KAPATMAK İÇİN İNDİRİM

Hükümet fiyatı düşürerek araç geçiş sayısını 30 bine yükseltmenin peşinde. Ancak fiyat düştüğü için bu kez de dolar bazında zarar oluşacak. Hükümet günlük yüzde 65'e varan zararı hiç olmazsa yüzde 40'lara çekebilmenin peşinde. Ancak ekonomik gerileme nedeniyle bölgedeki araç hareketliliğinde de düşüş var. 

ESKİ TARİFE NEYDİ?

Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti ilk açıklandığında 35 dolar+KDV olarak bildirilmişti. Daha sonra köprüden geçişler TL’ye sabitlenerek 1’inci sınıf araçlar için 88,75, 2’nci sınıf 141,95, 3’üncü sınıf 168,60, 4’üncü sınıf 223,60, 5’inci sınıf 282,15, 6’ncı sınıf araçlar için ise 62,10 TL olarak uygulanıyordu.

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