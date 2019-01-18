Tetikçi ile ilişkisi deşifre olan Bakan Soylu'nun aklına 5 gün sonra cemaat geldi...

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında vurulma anına ilişkin görüntüler ilk olarak TRT 1 Ana Haber bülteni ekranlarından yayınlandı. TRT, Karlov’un sergisinde 3G (mobil telefon altyapısı) ile canlı yayındaydı. Birgün sonra iki ülke Dışişleri Bakanları arasında yapılacak zirve öncesi diplomatik bir temsilciden gelecek her değerlendirme flaş haber değerindeydi. TRT Haber ekibi, kendilerine Rusya Ankara Büyükelçiliği Basın Ateşesi İrina Kasımova tarafından gönderilen davetiyeyi bir gün önceden gündeme yazmış, olay günü sabah haber değerlendirme toplantısında ise sergiyi canlı yayınlayacak şekilde izleme kararı almıştı. Diplomasi muhabirleri Ankara’da olmadığı için olay yerine muhabir olarak Huriye İyiçınar Coşkun, kameraman olarak ise Spor Servisi’nden Tahsin Özkan görevlendirilmişti.









Büyükelçi sergi alanına geldiğinde gazeteciler genel değerlendirme yapıp yapmayacağını sordu. Sergi dışındaki konulara ilişkin değerlendirme yapmayacağını basın ateşesi aracılığıyla duyurdu Karlov. Tecrübeli gazeteciler yine de kayıt alıyordu. TRT kameramanı Tahsin Özkan da her gazeteci gibi önce sergiden genel görüntüler aldı, sonra kürsünün karşısındaki yerine geçti. Büyükelçi konuşmaya başladığında kayıttaydı. Konuşmalar doğrudan TRT teknik masasına gidiyordu. Mevlüt Mert Altıntaş’ı koruma polisi olarak algılamıştı. Bir kaç kez Büyükelçi ile aynı kareye girdiğini fark ederek gözle ‘görüntüye girme’ şeklinde uyarmak istedi. Altıntaş onu dikkate almamıştı. Sonra suikastçi büyükelçinin sağ çaprazına geçti. Kamera kayıttaydı. Silahını çekip ateş etmeye başladığında herkes gibi TRT muhabir ve kameramanı da yere yatıp kendilerini korumaya almıştı. Tecrübeli kameraman Tahsin Özkan refleks olarak düşerken kamerayı genele almayı başarmıştı. Kayıt sürüyordu.





ERHAN ÇELİK SORUŞTURMAYA NASIL DAHİL EDİLDİ?





Büyükelçi Karlov’un suikaste uğramasının ardından kısa bir süre geçtiğinde TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, vurulma anına ilişkin görüntülerle beraber bu sıcak ve flaş son dakika haberini izleyicilerine aktardı. Topu topu 21 saniyelik görüntü girmişti TRT Ana Haber. Büyükelçinin vurulmasından sonra TRT Genel Yayın Yönetmeni Kezban Bülbül, TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç’u aramıştı. Bülbül’ün verdiği bilgiye göre TRT’nin olay yerindeki kamerasından Altıntaş’ın her saniyesi hala TRT’nin ISOFT sistemine inmeye devam ediyordu.













TRT Ana Haber Spikeri Erhan Çelik, sıcak ve flaş haberi görüntülü olarak bütün dünyaya duyurdu. Yapılanın gazetecilik olduğunu hem savcıya hem TRT müfettişlerine anlatmaya çalıştı. İfadelerinin alınmasından kısa süre sonra görevinden alındı. Savcı, El Nusra marşları söyleyen Altıntaş’ın saldırı görüntülerinin dünyaya TRT vasıtasıyla ulaşmasını örgüt eylemi diye iddianameye ve dosyaya koydu, onlarca gazeteciyi sorguladı. TRT için ayrı soruşturma açtı.

Yapım ve yayın çalışanı Pınar Küçüksolak, Erhan Çelik’in sunumu ve görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteninde yayınlanmasından sonra saat 19:32 sıralarında TRT Kurumu ile Avrupa Yayın Birliği (EBU) arasındaki anlaşma gereğince görüntüleri Avrupa (Eurovision) ile paylaşmıştı. Hollanda yayın kuruluşu NOS hızlı davranan ve görüntüleri yayınına ve sosyal medyaya taşıyan ilk kuruluş oldu. Daha sonra ortadan kaldırılmak istenen o görüntüler böylece bütün dünya medyasına ve kamuoyuna ulaştı.





SOYLU TÜM GÖRÜNTÜLERİ İZLİYOR, BAŞBAKAN DEVREYE GİRİYOR





Karlov’un vurulma anı ve görüntülerle ilgili bir trafik de olay yerinde sürüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine intikal eden ve operasyonu yöneten isimdi. Bir müddet sonra yanına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da gelmişti. Büyükelçi 19:05’te vurulmuştu. Polislerin suikastçı Altıntaş’ı 33 mermi ile ölü geçirdiği operasyon bitiş saati ise 19:40 idi. Çatışma sürerken alanda beklemesi nedeniyle polisler TRT kameramanı Tahsin Özkan’ı uyarmıştı. Kameraman olduğunu duyan polisler onu İçişleri Bakanı Soylu’nun yanına götürdü. Özkan, Soylu’ya yaşananları anlatmıştı. Bir müddet sonra operasyon bittiğinde olay yerine ilk çıkanlardan biri yine kameraman Özkan’dı. Bir polis eşliğinde kamerasına almasına izin verilmişti. Kamerayı aldı aşağıya indi. Görüntüler canlı yayında TRT masasına giderken, kameranın hafızasına da kaydedilmişti. Soylu görüntüleri baştan sona izledi. Bir müddet sonra Başbakan Binali Yıldırım ile konuşup bilgi aktardı Soylu. Kısa bir süre geçmeden RTÜK üzerinden yayın yasağı geldi. Ancak görüntüler çoktan yayınlanmış ve dünya medyasının da yayın masalarına ulaşmıştı.











