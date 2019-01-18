Samanyolu Haber /Gündem / Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren yeniden yargılanacak /18 Ocak 2019 17:58

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren yeniden yargılanacak

Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hapis cezası alan ünlü isimler, 21 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak

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İstinaf Mahkemesi, 'uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın yeniden görülmesine karar verdi. Ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu 20 sanık, 21 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.

Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına de hükmeden daire, 20 sanıklı dosyanın diğer sanık dosyalarından ayrılarak ayrı bir esasa kaydını da karara bağladı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştıran daire, yeniden yargılamanın yapılacağı ilk duruşmanın 21 Mart'ta gerçekleştirilmesine hükmetti.

Karara göre, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer, Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan Turgut, yeniden yargılanacak
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