Radikal İslamcıların devşirdiği tetikçi polis

ERMAN YALAZ - TR724.COM





Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastiyle ilgili 13’ü tutuklu 28 sanığın yargılaması geçen hafta başladı. Bu konuyu daha önce de yazdığım için konuya direk cinayetin işlendiği saatlerden gireceğim; üstelik bugün Karlov suikastını AKP hükümeti ve radikal İslamcı yapıların üstünden alıp, cemaate ya da Hizmet Hareketi’ne yamamaya çalışan Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın iddianamesindeki gerçeklerden başlayarak. Sebebini izah edeyim. Bunun iki sebebi var; birincisi savcı Akıncı, Karlov suikastine dair açık delil ve bilgileri ne kadar örtmeye çalışsa da 600 küsur sayfalık iddianamesi iktidarın büyütüp beslediği bir çetenin cinayetini açık ediyor.





İkincisi, yargılamayı yapan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de Savcı Akıncı’nın izinden giderek, profesyonelce işlenmiş bir suikastı soruşturmak yerine konuyu cemaat davasına çevirme gayreti içinde. Duruşmalar kimlik teşhisinden sonra polis okulu sorgularıyla başladı. Sanırsınız cinayet polis okulunda işlendi, suikast kurbanı da bir polis memuru. Büyükelçi Karlov’un neden hedef haline geldiği, getirildiği bile sorulmuyor. Savcının ayak izinden yürüyen mahkeme, bu aslında bir suikast değil, cemaatin polis yapılanması davası, kendi tabirleriyle F… davası olduğu teziyle hareket ediyor. Heyetin kararı aslında savcının yazdıklarıyla, savcı Akıncı’nın tezleri ve iddiaları da onu o makama atayan iradenin gücüyle ve istekleriyle sınırlı; sonu şimdiden belli bir dava görülüyor yani.





















KRİPTO MU İSLAMCILARIN TETİKÇİSİ Mİ?





İddianame polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın kripto cemaatçi olduğu varsayımları üzerine kurulu. ‘Talimatı cemaat verdi, kripto polis vurdu’ diyor savcı. Mahkeme de bunu ispatlamak dışında bir arayışta değil. Ancak bütün bu önyargılı ve kurgulu çalışmaya rağmen gerçekler sıralandığında suikastın adresi tek yere; başkent Ankara’daki radikal İslamcı yapılara çıkıyor. Hem de hiç gizlenemeyecek kadar açık şekilde.





Dava duruşmalarıyla ilgili haberler yoğun şekilde internet medyasında yer aldı. Yine de iktidar yanlısı medyanın attığı bir kaç ‘işte bulduk’ başlığı dışında hakettiği ilgiyi de basından görmedi. Dönelim yazacaklarımıza… Olay günüyle başlıyoruz.





OTELDEN ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİNE YÜRÜYOR, KORUMA GÖRÜNTÜSÜYLE GİRİYOR





19 Aralık 2016. Başkent Ankara. Atatürk Bulvarı üzerinde bir oda kiraladığı Best Hotel’den çıkış yapan sivil giyimli, siyah takım elbiseli bir polis John F. Kennedy Caddesi’ne döndü. Planladığı gibi bir dakika içinde ulaşmıştı hedefine. 18:31’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne girdi. Girişteki x-ray cihazından geçmeden yan tarafına yöneldi, cüzdanındaki polis kimliğini göstererek silahı ve şarjörlerinin yer aldığı poşetiyle binaya kolayca giriş yaptı. Bir üst kata çıktı. Hedefi henüz gelmemişti. Telefonunu kulağına dayadı. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Sergi salonunu gezmeye başladı. Bekleyişi uzun sürmeyecekti.













KENDİSİNİ SALONDA UNUTTURUYOR





Saat 18:44. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne giriş yaptı. Büyükelçi merdivenleri kullanarak sergi salonuna çıktı. Salona giren Karlov’u izliyordu Mevlüt Mert Altıntaş, önce girişe yaklaştı, sonra büyükelçiyi göz takibine aldı. Büyükelçinin konuşma yapacağı kürsünün tam sol tarafına geçti. Rolüne çok iyi çalışmıştı. Kürsünün yanında duran bir koruma görevlisiydi artık. Kalabalığa kendisini unutturdu.













Büyükelçi Karlov 19:02 sularında kürsüye yöneldi. Altıntaş, açık olan ceketinin düğmelerini kapatarak Karlov’u dinlemeye başladı. İki dakika sonra yer değiştirerek bu kez Büyükelçi’nin arka sağ çaprazına geçerek bekleme pozisyonu aldı. 19:05’te sol eliyle burnunu bir kaç kez kaşıdıktan sonra derin bir nefes aldı, elini silahına götürdü. Sol ayağıyla öne doğru adım atarak kendisini sağlama aldı. Büyükelçi Karlov’a arkadan yönelttiği silahının tetiğine ardı ardına bastı. 9 el ateş etmişti. Büyükelçi sırtüstü yere düştü.





9 EL ATEŞ EDİP EL NUSRA MARŞI SÖYLÜYOR





Salondakiler panik içinde kaçışırken flaşlar patlıyor, kameralar çalışıyordu. TRT canlı yayındaydı. Gazeteciler suikastın şahidiydi. Suikastçi Altıntaş, sağ elinde silah varken, sol el işaret parmağını havaya kaldırarak, “Allahuekber, Allahuekber, nahnülleziyne bayeuu muhammeden alal cihadi mea gayri neddahatan, Allahuekber!!!” diye bağırıyordu. Bu sözler, Suriye’de El Kaide ile birlikte hareket eden El Nusra’nın ‘neşid’i, yani radikal örgütlerin cihat marşıydı.













DIŞARI ÇIKMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLUYOR





Salonda yerde yatan Büyükelçinin başına gelerek eğildi, nabzını kontrol etti, sağa doğru biraz geri çekilip 19:08’te bir el daha ateş etti. Dakikalarca sergi alanında bağırarak dolaştı. Salon boşalmıştı. Elindeki silahla birlikte 19.19’da 2. kattaki salondan ayrılarak 3. kata çıktı. Alt katları ve çıkış yollarını kontrol etmek istiyordu. Kendini koruyarak defalarca etrafını kolacan etti. Çıkış arıyordu. Olay yerine gelen polislerle çatışma başladı. Ayağından vurulmuştu. Altı dakika sonra tekrar Karlov’un cansız yattığı kata ve salona girdi. 15 dakika sonra 19.40’a kadar süren çatışma sonunda tamamen etkisiz hale getirildi.





TETİKÇİ ALTINTAŞ 33 MERMİ İLE TEMİZLENİYOR!





Türkiye ile Rusya’nın karşı karşıya geleceği, dünyanın canlı yayında izlediği bir büyükelçi suikastinin en büyük tanığı ve bir numaralı ismi olmasına karşın, sağ ele geçirilmek istenmemişti Altıntaş. Büyükelçi 9’u ilk anda, biri daha sonra olmak üzere 10 mermi ile vurulmuştu. Peki tetikçi Mert Altıntaş’a kaç mermi isabet etmişti? İddianameye giren otopsi raporu verilerine göre; kafa, kalp, sağ ve sol göğüs bölgesinden öldürücü 13 mermi, vücudunun diğer bölgelerinden ise 20 mermi çıkmıştı Altıntaş’ın. Tam 33 mermi ile kanırta kanırta öldürülmüştü. Çatışmadaki polisler Altıntaş’ı kevgire çevirmişti. Vücudunda 57’den fazla mermi giriş çıkışı ve yara vardı. Tetikçinin temizlenmesi talimatı verilmişti. İddianamedeki bilgilere göre, Altıntaş’ın kevgire çevrilme gerekçesi olarak ise ‘üzerinde bomba olabilirdi’ dendi. Silahı, mermileri, siyah takım elbisesi, kıravat ve gömleği dışında birşeyi olmadığı gazetelerin internet sayfalarına düşen fotoğraflardan bile görülebiliyordu oysa….





SUİKAST PLANINDA DAVUTOĞLU DA VAR MI?





Savcı Adem Akıncı, olaya dair kronolojik bir şema yapmış iddianamede. Buna göre Mert Altıntaş’ın gerçekleştirdiği Karlov suikastinin kronolojisi; yani ilk planlanmaya başladığı tarih 24 Kasım 2015’ten başlıyor. Rus jetinin Türk savaş jetleri tarafından düşürüldüğü gün yani. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘Emri bizzat ben verdim’ dediği meşhur olay suikast kronolojisinin başlangıcı olarak alınmış. Hatırlayın Davutoğlu olayın ertesi sabahı AKP Grup Toplantısı’nda “Tüm uyarılarımıza rağmen, bunu dikkate almayan uçak hava kuvvetlerimiz tarafından düşürülmüştür” demişti. Davutoğlu, “Yaptığımız toplantılarda ne yapacağımızı bizzat TSK’ya benim tarafımdan verilmiştir” şeklinde konuşmuştu. Angajman kuralları bilindiği halde hava sahası ihlalinde bulunan uçağın tehdit olarak algılandığı ve vurulduğunu açıkça dile getirmişti. (https://www.youtube.com/watch?v=6sBi8F34Lbk)





15 Temmuz darbe girişiminden sonra o pilotlar ‘F..ö’cü ilan edildi malum. Uçağın düşürülmesi de cemaatin işi diye kamuoyuna yutturulmaya çalışılıyor. Savcı havuz medyasında yazan bu tezi iddianameye delil olarak koymuş. O zaman şu sorunun sorulması gerekiyor; suikast planı kronolojik olarak Rus jetinin düşürülmesiyle başladığına; uçağı düşürme talimatını da Davutoğlu bizzat verdiğine göre, o da planın içinde mi?





MİT KARLOV’U İZLEDİ Mİ, İZLEDİYSE NİÇİN GÜNDEMİNDEYDİ?





Büyükelçi cinayeti dosyasında savcı Adem Akıncı’nın gizli tanıkları da var: Garson, Ressam ve Bayrak. Bu üç ismin ifadelerinde de suikastçı Altıntaş’a dair doğrudan bilgi yok. Savcı ve mahkeme heyeti muhtemelen İzmir’deki polis okulu yıllarında temas kurduğu cemaat mensubu kişiler üzerinden ilişki inşa etmeye çalışıyor.





Savcı kronolojisine devam ederken, cemaatten bazı isimleri sıralayarak Rus uçağı olayından sonra Amerika’da toplantılar yapıldığını ileri sürüyor. Daha mühimi 2016 Şubatında MİT’in içinde Büyükelçi Andrey Karlov’un koruma kullanıp kullanmadığına dair istihbarat çalışması yapıldığını iddia ediyor. Savcının iddiasına göre bunu MİT’teki cemaatçi memurlar yapmış. Ancak bunun delili yok. Üstü örtülmeden belki bu konunun da iyice araştırılması gerekiyor. Suikastı cemate yıkmak için yazılan bu bilgi, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’tan önce Büyükelçi Karlov’un MİT’in araştırma ve istihbarat hedefi haline geldiğini gösteriyor.



