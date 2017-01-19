Samanyolu Haber /Gündem / Tetikçi, diğer tetikçiye neler dedi neler... /19 Ocak 2017 15:22

Tetikçi, diğer tetikçiye neler dedi neler...

Gazetecileri hedef göstermesi ve işten attırmasıyla tanınan AKP’nin tetikçi kalemi Cem Küçük, yine Ahmet Hakan’a çattı.

Cem Küçük Ahmet Hakan'ı tarif etti: Taksim'e çık anır desem anırır

VİDEO  / Arşiv

Daha önce de zaman zaman Ahmet Hakan’ı hedef alan Küçük, yine Hakan’a hakaret etti

Kanal D Haber’in başına geçirilen ve 180 derecelik dönüşle hükümet yanlısı bir hal alan Ahmet Hakan, Cem Küçük’ten kurtulamadı.

Küçük, Twitter hesabından şöyle yazdı; “Ahmet Hakan bana “sen kimsin” diyorsun. Ben seni maymun gibi oynatan ve istediği kıvama getiren adamım. Bunu tüm Türk medyası biliyor. Debelenmen benim seni maymun gibi oynattığım gerçeğini değiştirmez, müsamere çocuğu gibi anchorluk yapan Yozgat kuzusu”.


 Küçük, daha önce de “Ahmet Hakan değişti. Ben, Ahmet Hakan’a Taksim’e çık anır desem anırır. O duruma geldi” ifadelerini kullanmıştı.
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