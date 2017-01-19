Tetikçi, diğer tetikçiye neler dedi neler...

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Daha önce de zaman zaman Ahmet Hakan’ı hedef alan Küçük, yine Hakan’a hakaret etti







Kanal D Haber’in başına geçirilen ve 180 derecelik dönüşle hükümet yanlısı bir hal alan Ahmet Hakan, Cem Küçük’ten kurtulamadı.





Küçük, Twitter hesabından şöyle yazdı; “Ahmet Hakan bana “sen kimsin” diyorsun. Ben seni maymun gibi oynatan ve istediği kıvama getiren adamım. Bunu tüm Türk medyası biliyor. Debelenmen benim seni maymun gibi oynattığım gerçeğini değiştirmez, müsamere çocuğu gibi anchorluk yapan Yozgat kuzusu”.









Küçük, daha önce de “Ahmet Hakan değişti. Ben, Ahmet Hakan’a Taksim’e çık anır desem anırır. O duruma geldi” ifadelerini kullanmıştı.