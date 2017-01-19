Fıtch'den karamsar tablo

Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi





Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Twitter üzerinden yaptığı yorumlarda Türkiye ile ilgili şunları söyledi:







*Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor.

*BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye’de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor.





*Türkiye: Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir.





*Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı.





Türkiye’nin Fitch’teki notu BBB- Fitch şu an Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu.